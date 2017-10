El Museu d´Història de Catalunya demana a Sant Julià el vidre del pavelló rebentat l´1-O

Les restes del vidre trencat per agents de la Guàrdia Civil durant la càrrega al pavelló de Sant Julià de Ramis (Gironès) aniran al Museu d'Història de Catalunya. L'equipament cultural es va posar en contacte aquest dilluns amb el consistori per demanar-los si podien treure el vidre esberlat en una sola peça i entregar-lo al museu. L'alcalde, Marc Puigtió, ho ha explicat durant l'acte convocat davant del pavelló municipal en el marc de les concentracions que s'han fet arreu del país en aquells col.legis on policia i Guàrdia Civil van entrar-hi amb violència. A Sant Julià, més de mig miler de persones s'han concentrat a l'acabada de batejar com a 'Plaça de l'1 d'Octubre'. Un d'ells era Jaume Casamitjana, un dels qui va preparar la celebració del referèndum al municipi. "No es va poder votar a Sant Julià, però l'actitud de la policia aquí va servir per avisar la resta de col·legis electorals", ha recordat.

Les imatges i el record de la Guàrdia Civil entrant al pavelló de Sant Julià de Ramis formen part de la memòria de l'1 d'octubre i ara també de la història. Aquest dilluns, tècnics del Museu d'Història de Catalunya es van posar en contacte amb el consistori interessats amb les restes del vidre. L'alcalde, Marc Puigtió, ha detallat que els van demanar "si es podia extreure el que quedava de manera sencera i que no es trenqués". Un cop van aconseguir canviar-lo, el vidre esberlat s'ha guardat en dependències municipals a l'espera que des del museu el vinguin a buscar.

Aquest dimarts, el pavelló ha tornat a ser punt de trobada del poble per la concentració que s'hi ha fet a les onze del matí. A l'entorn de 500 persones s'hi han aplegat i algunes d'elles han posat flors als accessos al poliesportiu, que ja tenien vidres nous. La protesta per la repressió policial s'ha fet a l'ara anomenada 'Plaça de l'1 d'Octubre'.

Quan l'alcalde ha llegit el punt de la moció aprovada ahir al vespre que recull el canvi de nomenclatura de l'espai, els concentrats han esclatat en aplaudiments. L'aprovació del públic s'ha tornat a sentir quan Puigtió ha afirmat que l'Ajuntament ha declarat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, pesona 'non grata' al municipi. "Hem aprofitat pe llegir el manifest de la moció i explicar al poble els acords presos per tots els grups", recorda Puigtió.



Promotors del referèndum

En l'acte també ha pres la paraula un dels voluntaris que va contribuir a preparar el referèndum a Sant Julià, Jaume Casamitjana. Ell mateix es defineix com una de les "cinc o sis persones" que van preparar l'engranatge perquè es pogués votar diumenge al municipi. Casamitjana confiava que la Guàrdia Civil "vindria més tard" i "deixaria votar" al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. "Ahir encara veia els vídeos i hi havia més de 150 agents de la Guàrdia Civil", recorda. Tot i que la intervenció policial va deixar Sant Julià sense urnes, Casamitjana celebra que "les imatges de l'actitud de la Guàrdia Civil van servir per avisar la resta de col·legis electorals sobre com s'havien de preparar si venia la policia".

L'acte de Sant Julià s'ha acabat amb el cant de l'himne nacional de Catalunya. Tot i això, les activitats segueixen amb un dinar que prepara l'AMPA de l'escola.