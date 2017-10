Una Oncotrail de rècord amb més de 200.000 € de recaptació i 1.600 corredors

La cinquena edició de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 quilòmetres que organitza la Fundació Oncolliga Girona, recaptarà més de 200.000 euros per als hospitals gironins i els malalts de càncer de la demarcació en forma de donatius aportats pels equips participants. La cita, que se celebrarà aquest dissabte a Palafrugell, ha superat una vegada més les previsions de l'organització i reunirà més de 1.600 corredors repartits en 198 equips. L'edició de l'any passat va comptar amb 1.100 corredors en 138 equips.

A més de participants de les comarques gironines aquest any n'hi haurà també de diverses poblacions de Barcelona, Tarragona, Lleida, a més de Mallorca, València, Madrid i Sevilla. També hi haurà equips formats per corredors de les comarques del Vallespir i el Rosselló.

La prova, que organitza l'Oncolliga Girona amb el Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell, se sosté en els més de 500 voluntaris que s'hi impliquen en tots els àmbits.

Sota el lema «Suma't al repte», l'Oncotrail proposa un itinerari circular amb sortida i arribada a Palafrugell, amb algun petit canvi en el recorregut respecte anys anteriors. La cursa no té caràcter competitiu i els participants la poden fer corrent o caminant, amb un únic requisit: que sempre hi hagi quatre integrants en marxa.

Els 198 equips que s'han inscrit a la prova hauran de cobrir els 100 quilòmetres del recorregut en un temps màxim de 30 hores.

Els participants sortiran el dissabte a les 9 del matí de la plaça de Can Mario de Palafrugell i l'arribada dels primers corredors està prevista pel mateix dissabte cap a les 6 o les 7 de la tarda al Pavelló Poliesportiu 2 (zona IES Baix Empordà) de la mateixa població, si bé s'espera que hi hagi arribades al llarg de tota la nit i també durant el matí de diumenge.

Durant el recorregut, els participants passaran per deu punts d'avituallament situats a la Platja de Castell, Llafranc, Puig Son Ric (Begur), Platja del Racó (Pals), el pavelló municipal de Pals, Mas Serra, Camp de la Cadena, Fitor, Cruïlla de Calonge i Vall·llobrega.

A més de ser un repte esportiu, la finalitat principal de l'Oncotrail és recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i els seus familiars.

Cada un dels equips que hi participa ha de fer un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros. Els equips busquen patrocinadors i organitzen tota mena d'activitats benèfiques en els mesos i setmanes previs a la cursa per tal de reunir aquesta suma i, sovint, la donació que fan acaba superant els 1.000 euros.