Set de cada 10 titulats en formació professional dual troben feina quan acaben els estudis

Els titulats en Formació Professional dual, una modalitat que es va aplicar per primera vegada el curs 2012-2013, tenen una inserció laboral superior a la del total de titulats de l'FP convencionals, amb la proporció d'un 70% enfront el 51,1%. A més, aquests graduats aconsegueixen millors contractes i una retribució més alta.

Però aquesta continua essent una opció minoritària, ja que només un 4,3% del total de l'alumnat de Formació Professional era d'FP dual el curs 2015-2016. Així ho descriu l'informe «La formació professional dual en el sistema educatiu català», que dimecres de la setmana passada va presentar el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Aquest organisme proposa que la durada de les titulacions de formació professional dual s'ampliï fins als tres o quatre anys. Actualment, és de dos anys.



Més temps d'estudis

Allargant el temps dels estudis, es podrien oferir dobles titulacions o combinacions de títols, la qual cosa serviria per «potenciar» i «prestigiar» la Formació Professional dual i «facilitar encara més la inserció en el mercat laboral», segons va constatar el ponent de l'estudi i membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, Ramón Bonastre.

En aquests moment, l'FP dual s'oferta a 229 centres educatius, que tenen convenis amb unes 3.500 empreses, i hi ha matriculats més de 10.000 alumnes arreu de Catalunya. A més, dels 134 títols de Formació Professional que es poden cursar, 114 s'ofereixen en la modalitat de Formació Professional dual.

Són dades que han millorat des de 2012 però que mostren que aquesta modalitat dual encara és «incipient», va assegurar el director general de Formació Professional, Melcior Arcarons. De totes maneres, també van indicar que «ha generat interès per tots els sectors que hi intervenen», tal com va remarcar. Segons Arcarons, per seguir potenciant aquest model, cal «estendre la cultura de participació de les empreses» en la formació professional i «crear una cultura de participació» que «permeti que tots hi surtin guanyant». En aquest sentit, el CTESC suggereix que els plans de formació i la distribució de tasques de l'alumnat d'FP dual s'incloguin en les futures negociacions de convenis sectorials i d'empresa. Segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, cal potenciar aquest tipus de cicle formatiu i per fer-ho es necessita una major implicació de tots els agents socials.

Amb l'FP dual, va defensar Bonastre, les empreses formen un «futur talent des de l'inici» que en la majoria de casos s'acaba quedant a l'empreses en la qual s'ha format.



Més coordinació

D'altra banda, l'informe també apunta que cal millorar la coordinació entre Administració i món productiu, facilitar els tràmits administratius i de seguiment que es fa de l'alumne des l'empresa, amb especial atenció a les petites empreses.