World Travel Awards premia la campanya #EuroFoodTrip del Patronat de Turisme

L'acció promocional #EuroFoodTrip, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el Patronat de Turisme de l'Emília-Romanya, en col·laboració amb iAmbassador, ha sigut premiada com la Campanya de Màrqueting Líder d'Europa 2017 per l'organització World Travel Awards, la més prestigiosa del sector.

L'acció promocional en què van participar sis creadors de continguts digitals va tenir lloc a l'octubre de 2016 a les destinacions Costa Brava i Emília-Romanya. Arran de l'acció es van aconseguir 47,9 milions d'impactes potencials a les xarxes socials i 16.570 mencions de l'etiqueta #EuroFoodTrip.

El passat dissabte, 30 de setembre, a Sant Petersburg, Rússia, va tenir lloc la gala dels premis europeus organitzats per World Travel Awards, dirigits a entitats i empreses turístiques del continent, a la qual van assistir representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

La campanya #EuroFoodTrip va ser escollida per votació popular entre altres campanyes de grans marques conegudes internacionalment, com ara EasyJet, Eurostar, Intercontinental i Royal Caribbean.

Pere Vila, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i present en l'acte de lliurament del premi, va manifestar en relació amb aquest fet que «ha estat una satisfacció haver liderat amb èxit una campanya que ha obtingut reconeixement de la indústria turística internacional i, per això, mantenim la motivació per seguir treballant en el camp de la promoció turística on-line».

L'acció promocional consistia en un doble blogtrip, viatge de descoberta i d'experiències per a prescriptors digitals, dirigit a un grup d'influenciadors, que es va dur a terme a la Costa Brava del 6 al 9 d'octubre, i a la regió italiana de l'Emília-Romanya del 9 al 12 d'octubre, centrat en aspectes enogastronòmics, culturals i tradicionals de cada destinació



Els sis creadors digitals

Els creadors de continguts que van participar a la primera experiència d'intercanvi entre destinacions turístiques són: els canadencs Audrey Berguer, de www.thatbackpacker.com; Samuel Jeffery, de www.nomadicsamuel.com i Brendan van Son, de www.brendansadventures.com; la francesa Laurène Philippot, de www.carnetdescapades.com; l'alemanya Anja Beckmann, de www.travelontoast.de, i el videògraf italià Emiliano Bechi Gabrielli, de www.emisevenmedia.com.

Com a resultat es va produir el vídeo oficial de l'acció #EuroFoodTrip, que actualment registra 51.306 visualitzacions a les xarxes socials.

Aquesta iniciativa va ser presentada com a exemple d'èxit en diferents congressos i fòrums turístics internacionals, com ara TTGI Incontri, a Rimini; Brennpunkt eTourism, a Salzburg; World Travel Market, a Londres; The Social Travel Summit, a Kitzbuehel, i Marca Ciutat, a Tarragona, entre d'altres.