La CUP de Ripoll creu que els acomiadaments apunten als maltractaments a la residència

L'acomiadament de diversos treballadors de la residència de Ripoll que es van produir fa dues setmanes, entre els quals l'exdirector i l'exsupervisora del centre, ha aixecat les suspicàcies del grup de la CUP, que hi veu indicis que confirmarien els maltractaments denunciats fa més d'un any.

En el ple de la setmana passada el número dos d'aquesta formació Aitor Carmona, va posar en qüestió durant el torn de precs i preguntes la tasca del Patronat d'aquest centre.



Investigats

El fet que la major part dels treballadors acomiadats estiguin investigats o bé que siguin «afins o familiars d'aquests» eixample encara més els dubtes, segons un Carmona, que també va demanar de nou la dimissió del Patronat a qui va acusar de «manca de transparència».

A més el membre de la CUP va dirigir-los diverses preguntes, entre les quals si hi hauria canvis al Patronat després de la sortida del consistori de Teresa Jordà. L'exalcaldessa va ser fundadora de la Fundació Guifré que gestiona la residència, i fins al dia d'avui n'és patrona.

La mateixa Jordà, que també es trobava entre el públic per donar suport als dos nous regidors que han entrat a l'oposició, va respondre-li que seguirà sent patrona mentre no es resolgui el judici que hi ha obert, perquè no vol donar la sensació d'abandonar la Fundació just quan està passant moments complicats.

Prèviament el regidor Santi Llagostera ja havia preguntat per la situació de la residència durant el ple. El regidor de Serveis Econòmics i alhora patró de la Fundació Josep Maria Creixans va explicar que no es podia fer front a sous duplicats i va ratificar que es van produir els acomiadaments per raons objectives, ja que la situació econòmica havia esdevingut «insostenible».



Petició de prudència

Aquesta solució va produir-se després d'un acord entre el Patronat, l'actual gerència del centre i el comitè d'empresa, segons Creixans.

Alhora ho va desvincular de cap mesura disciplinària. Més tard va demanar prudència a l'hora de parlar d'un tema que està en mans del jutge i que serà qui decideixi si s'hi han produït o no els maltractaments.