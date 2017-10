Mora i Aitor Fortuño, nous regidors del consistori ripollès

Les renúncies dels ara ja exregidors Teresa Jordà i Ramon Serra en el ple Ripoll del juliol van afavorir que en el darrer ple de l'Ajuntament prenguessin possessió els seus substituts.

Nani Roma i Aitor Fortuño, números sis i set respectivament en la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a les eleccions municipals de 2015, van prendre possessió de les seves actes a l'inici d'un ple que ja van viure en primera persona.

Nani Roma és fisioterapeuta i treballa per la Fundació MAP i també per la Universitat de Vic. Per la seva banda Aitor Fortuño és administratiu al Consorci de Benestar Social del Ripollès.