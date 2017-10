FEM Ripoll adverteix del baix preu dels contractes municipals

La regidora socialista de FEM Ripoll, Anna-Belén Avilés, va advertir en el darrer ple municipal del perill de centrar la contractació dels serveis municipals als preus més econòmics. L'edil fa ver aquestes declaracions durant l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals, dels quals prèviament n'havien quedat deserts dos lots.

Anna Belén Avilés va assenyalar que si no hi ha empreses interessades a assumir aquestes feines és «perquè alguna cosa falla», afirmant que de retruc suposa un empobriment com a poble fomentat amb diner públic.



La resposta del Govern

El regidor de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, va remarcar que també es tenen en compte altres aspectes a banda dels econòmics, com ara les clàusules tècniques. Aquesta no és la primera vegada que la contractació de serveis municipals o, fins i tot, d'obres aixeca polèmica, ja que en altres ajuntaments de les comarques de Girona és un debat que ja s'ha produit.

En alguns municipis s'han hagut d'aturar obres que s'havien adjudicat a les ofertes econòmiques més baixes i les empreses en qüestió no han pogut fer front als treballs.