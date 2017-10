Els tràmits dels metges per exercir a l'estranger baixen en el primer semestre

Els tràmits dels facultatius gironins per exercir la medicina a l'estranger han disminuït durant el primer semestre de l´any respecte els primers mesos del 2016. Segons les dades de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC), que agrupa els col·legis de metges de l'Estat, entre l´1 de gener i el 14 de juny es van expedir a professionals de Girona 23 certificats d´idoneïtat, el document que requereixen els professionals sanitaris per treballar a l'exterior.

La xifra representa un descens respecte als primers mesos del 2016 i del 2015, ja que llavors van ser 35 i 34, respectivament, els documents sol·licitats. Un mateix facultatiu pot tramitar alhora diversos certificats, que tenen una validesa de tres mesos i que en la majoria de casos es sol·licita per treballar fora del país.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, en els primers sis mesos de l'any els col·legis han expedit 1.540 certificats d'idoneïtat a 1.049 metges per sortir a l'estranger, una xifra que suposa un descens del 11,3% respecte a l'any anterior, quan van ser 1.736, en les mateixes dates, des de l'1 de gener fins el 14 de juny.

En els cinc últims anys s'han sol·licitat més de 15.000 certificats d'idoneïtat per part de metges espanyols, unes dades que, segons l'Organització Mèdica Col·legial «posen de manifest la fuga de talent de metges espanyols i, especialment, dels més joves que busquen en altres països noves oportunitats professionals».

En general, les dades dels certificats d'idoneïtat reflectien, en els últims anys, una tendència a l'alça: el 2011 van ser 1.380; el 2012, 2.405; el 2013, 3.279; el 2014, 3.300; el 2015, 2.917; i el 2016, 3.500.

Les dades recollides, apunten des de l'Organització Mèdica Col·legial, fins el 14 de juny de 2017 posen de manifest una nova tendència descendent, encara que amb dades molt similars a la xifra de certificats sol·licitats pel que fa a 2016.

Set de cada deu certificats sol·licitats són per exercir fora de l'Estat, mentre que un 6,3% s'han demanat per a fer tasques de cooperació a l'estranger i un 3,4%, per a estudiar.

Per territoris, en el que va d'any Madrid s'ha situat com la comunitat autònoma líder en certificats expedits amb 308, superant Catalunya, en segona posició amb 260. A continuació venen Andalusia, amb 207 i el País Valencià, que acumula 127 certificats.

Per especialitats, les dades recollides el 2017 no es diferencien gaire de les estadístiques recollides fins ara pel Departament d'Internacional de l'Organització Mèdica Col·legial, que reflecteixen que els metges de família (122), els anestesiòlegs (44), i Cirurgia General (35 ) són les especialitats que més demanden aquest certificat.

Les xifres posen de manifest que la majoria de sol·licitants d'aquests certificats d'idoneïtat es troben entre el grup d'edat de 35 a 50 anys, (40%), seguit dels facultatius de menys de 35 anys (37,5%).

Respecte a l'àmbit laboral es manté també la tendència dels últims mesos que mostra que la clara majoria dels professionals que demanden aquests certificats pertanyen a l'àmbit hospitalari (48,6%), mentre que el 16,8% pertany a Atenció Primària.