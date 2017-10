Punxen les rodes de cotxes a Verges, Medinyà, Sarrià i Girona

Els veïns de Verges (Baix Empordà) s'han trobat les rodes dels cotxes aparcats al carrer punxades. De matinada, uns desconeguts han rebentat de manera indiscriminada els pneumàtics dels vehicles i, ara, la gent s'està organitzant per intentar portar a la feina aquells veïns afectats.



Segons les primereres informacions, hi hauria mésde 120 de vehicles amb rodes punxades.



Verges, governat per la CUP, és el poble natal del diputat de JxSí i cantant Lluís Llach, autor de cançons com 'L'Estaca'. Precisament, després que l'alcalde Ignasi Sabater l'hagi informat de l'acció vandàlica, Llach ha fet un tuit on expressa "tot el suport a la gent" del seu poble. El de Verges, però, no ha estat un cas aïllat a la demarcació.





L'Alcalde de Verges em diu q el poble s'ha desvetllat amb totes les rodes dels cotxes rebentades. Tot el suport a la gent del meu poble. ???? — Lluís Llach (@lluis_llach) 4 de octubre de 2017

#sarriadeter es lleva amb les rodes puntxades dels cotxes que es trobaven al carrer @maticatradio pic.twitter.com/u4Vqo5V7fH — Ràdio Sarrià (@Radio_Sarria) 4 d´octubre de 2017

A #Sarriadeter aquells a qui no agrada que sortim al carrer per la dignitat democràtica rebenten rodes de cotxe. Són una dotzena de vehicles — Roger Torrent (@rogertorrent11) 4 d´octubre de 2017

Punxen les rodes de cotxes a la ciutat de Girona. https://t.co/w9LVY3LLBp pic.twitter.com/Q7wZA6wfK5 — Diari de Girona (@DiarideGirona) 4 de octubre de 2017

