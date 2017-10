Dues persones resulten ferides de gravetat en un xoc a la Vall d'en Bas

Dues persones van resultar ferides de gravetat ahir al matí en un accident de trànsit que es va produir a la C-152, al seu pas per la localitat garrotxina de la Vall d'en Bas. En el sinistre viari, que es va produir pels volts de tres quarts de sis de la matinada, s'hi van veure implicats dos vehicles.

Els serveis d'emergències s'hi van desplaçar amb diversos vehicles. Entre aquests hi havia els Bombers, els Mossos d'Esquadra i també el SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Com a conseqüència dels fets, dues persones van resultar ferides de gravetat.

Una d'aquestes presentava un estat greu mentre que l'altra, de poca gravetat. Ambdues van ser traslladades immediatament fins a l'hospital Trueta de Girona.



Afectacions a la via

A banda dels ferits que anaven dins dels vehicles que van xocar, aquest accident va provocar una afectació viària en una de les parts de la C-152. Aquesta carretera, que uneix el municipi de la Vall d'en Bas amb el d'Olot, va resultar tallada en un bon principi durant prop de vint minuts i després s'hi va procedir a habilitar un pas alternatiu, però en aquest només hi podien circular els turismes.

Quan faltaven pocs minuts per a les nou del matí, tal com va informar el Servei Català de Trànsit, es va poder reobrir el pas a tots els vehicles i la situació es va donar per normalitzada després de tres hores per a tot tipus de transports, no només els turismes.