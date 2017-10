Esponellà denuncia els danys soferts a l'Ajuntament durant l'1-O

L'Ajuntament d'Esponellà ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra pels desperfectes soferts per la irrupció de la Guàrdia Civil durant l'1-O. Concretament, es van destrossar una porta del dispensari mèdic que hi ha just al costat de la sala on es votava i també es va trencar un pany. L'alcalde, Joan Farrés, ha fet constar que "suposadament" eren agents d'aquest cos perquè en cap moment es van identificar ni van explicar què feien allà. Ja han passat quatre dies d'aquells fets, però els veïns i el mateix alcalde encara ho tenen molt present. Eren tres quarts de dues del migdia, quan una quarantena d'agents van arribar a la plaça de l'ajuntament, on estaven parant taula pel dinar popular. Amb empentes i cops, van acorralar-los per fer un passadís i entrar a l'Ajuntament. Al cap d'uns vint minuts de molta tensió, els agents van marxar sense haver trobat l'urna. Farrés explica que hi va haver almenys quatre ferits lleus per caigudes i cops.