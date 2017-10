Un gabinet d´arquitectes d´Olot farà el projecte d´un mirador al delta de l´Ebre

El despatx olotí Arnau Estudi d'Arquitectura ha guanyat el concurs d'idees per a la construcció d'un mirador de sal a la punta de la Banya, al Parc Natural del Delta de l'Ebre.

La punta de la Banya és una península que configura l'àrea natural més extensa del Delta de l'Ebre. S'estén davant de la costa de Sant Carles de la Ràpita, localitat a la qual està unida a través de la barra del Trabucador.

En un territori tan pla com el Delta, el fet de poder elevar-se uns quants metres sobre el nivell del terra, permet visualitzar un ampli sector del paisatge i de l'horitzó. Per aquest motiu, els miradors del Parc s'han convertit en una de les infraestructures més populars i utilitzades pels visitants.

Titulada Lo port de la sal, la proposta de mirador d'Arnau Vergés i Jordi Cusidó no preveu la construcció de cap mena d'edifici sinó que planteja un amuntegament de sal que estableix un diàleg amb les Salines de la Trinitat i, alhora, dona la benvinguda a la punta de la Banya.

Es tracta d'un turó de poca alçada, de tan sols uns quatre metres, però l'ascensió al seu punt més alt permet tenir una perspectiva incomparable del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

La proposta olotina ha estat escollida d'entre 31 per part d'un jurat integrat per representants del Parc, entitats de les Terres de l'Ebre i el Col·legi d'Arquitectes. El jurat ha valorat que la proposta aprofita i integra els accidents topogràfics existents així com la bellesa plàstica, l'accessibilitat, la viabilitat i racionalitat del projecte i la capacitat de regeneració i reversibilitat. Es preveu que el mirador estigui acabat el 2018.