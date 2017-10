Juli Fernández: «Aquest partit no l'ha de guanyar ningú per deu a zero»

El secretari adjunt d'Organització del PSC, Juli Fernández, un dels referents del socialisme a Girona, on va ser primer secretari, ha fet avui una crida al diàleg en el conflicte català i ha sentenciat que "aquest partit no l'ha de guanyar ningú per deu a zero".

Fernández ha declarat a Efe que el seu partit "fa anys" que aposta per aquesta línia i, ara, s'alegra "que surti gent que demana el mateix".

"La solució passa perquè els dos governs se senten en una taula", ha afegit el dirigent socialista, que ha subratllat que "les dues parts han d'afluixar, perquè no és just que es fiqui la societat catalana en aquesta tensió".

Juli Fernández ha criticat el que entén com a "passivitat" del PP i ha assegurat que no els va agradar "el que va passar l'1-O", però també al president Carles Puigdemont per parlar "només per a una part de Catalunya".

En el primer cas, Fernández entén que l'actuació policial era "innecessària davant un referèndum que estava desactivat i que no tenia validesa", mentre que, en el segon, assenyala com a detonant "l'aprovació al Parlament de les lleis que l'autoritzava, saltant-se tota la legislació i l'avís del Consell de Garanties Estatutàries".

Ara, el secretari adjunt d'Organització del PSC només veu la sortida dialogada "perquè el que no pot ser és que dilluns declarin la independència unilateralment, cosa que podria ser irremeiable", i es mostra disposat fins i tot a la intervenció de mediadors.

"Estem oberts a tot, però hi ha d'haver voluntat per les dues parts", ha indicat Juli Fernández, que relata que el seu partit rep moltes trucades aquestes dies de ciutadans, no tots militants, que demanen "que s'esgotin totes les vies".

Fernández, llicenciat en Economia, Administració i Direcció d'Empreses i Dret, adverteix a més del risc que suposa la situació en l'àmbit de les finances.

"Els diners volen estabilitat i seguretat jurídica i tot això pot perjudicar l'inici de la recuperació que s'havia iniciat", diu el fins fa poc també alcalde de Palafrugell.