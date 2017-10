L'AECC de Maçanet de la Selva es bolca en la lluita contra el càncer de mama

La junta local de l'AECC Maçanet contra el càncer organitza aquests dies diverses activitats per difondre informació sobre el càncer de mama i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. La cita porta per lema «Units contra el càncer de mama. Quan fem de la nostra vida un cant a l'esperança, tot esdevé possible».

Les acivitats previstes a Maçanet de la Selva començaran aquesta tarda a les 5 a la Societat amb la projecció del film Ya te extraño i un col·loqui posterior amb la presència de la psicooncòloga de l'AECC Catalunya contra el Càncer de Girona, Pepi Soto. En acabar l'acte hi haurà un petit refrigeri.

Dissabte a partir de les 10 del matí a la plaça de l'Església hi haurà una ballada de sardanes, l'actuació de Sarumba amb l'Anna Hortelano i la participació dels gegants de Maçanet.

A la nit, a partir de les 9 del vespre, hi haurà el segon sopar benèfic «Units contra el càncer de mama», que se celebrarà al pavelló municipal i serà un acte d'homenatge a la restauradora recentment desapareguda Mey Hofmann. L'escola d'Hosteleria Hofmann, que ella va fundar, obsequiarà amb unes postres elaborades pel pastisser Eric Ortuño els assistents al sopar benèfic.