Els pediatres reclamen que s'augmenti l'edat pediàtrica per atendre pacients fins als 18 anys

Els pediatres van reivindicar ahir que s'augmenti l'edat pediàtrica fins els 18 anys i, per poder prestar una atenció global a aquests nens i adolescents, van reclamar que s'incrementi el nombre de places d'aquests professionals i que es consideri una àrea de formació específica i independent. Per això, creuen imprescindible que no s'inclogui en les troncalidades mèdiques i s'incrementi el període de formació MIR a cinc anys, ja que aquests pacients requereixen d'una assistència experta diferent a la d'un adult, va explicar en roda de premsa la presidenta de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), María José Mellado.

De la mateixa manera, van exigir el reconeixement de fins a 23 especialitats pediàtriques com l'endocrinologia o la cardiologia i que l'edat pediàtrica passi dels 14 als 18 anys perquè aquests experts puguin seguir al nen des del seu naixement fins al final del seu desenvolupament.

En aquest sentit, Mellado va defensar que el model pediàtric espanyol que garanteix aquesta atenció a qualsevol nivell assistencial i que ha situat el nostre país en un referent europeu en taxes de vacunació, que l'any passat va arribar el 97%, o de supervivència de nens prematurs nascuts a partir de la setmana 26, que va ser del 72%.

«Tenim una infància saludable i per això demanem que s'augmenti l'edat pediàtrica», va subratllar el vicepresident de l'AEP, Juan Ruíz-Canela, que va reconèixer que els principals «problemes» es troben en l'adolescència, el període més «crític» en l'adquisició d'hàbits i costums saludables. I és que vuit de cada deu fumadors inicien aquest hàbit abans de la majoria d'edat; així mateix, els joves comencen a consumir alcohol als tretze anys, i el 75% dels que tenen entre 14 i 18 asseguren haver begut alguna vegada a la vida. Sis de cada deu ho han fet fins emborratxar-se. Davant aquestes dades, el pediatre esdevé una figura fonamental per prevenir aquests hàbits i convertir els joves en futurs adults sans.

El mateix passa amb altres problemes com el de l'obesitat, que pateixen quatre de cada deu nens d'entre 6 i 9 anys. En aquest cas, els pediatres, des d'un treball multidisciplinari amb altres agents, han d'animar des de les seves consultes a la realització d'alguna activitat física, les dietes saludables, el control de pes o el foment de la lactància materna.

Totes aquestes reivindicacions, que l'AEP llança amb motiu del Dia de la Pediatria que se celebra diumenge que ve sota el lema «Qui millor et cuida és el teu pediatre», exigeixen «moviments per part de les institucions sanitàries», com la creació d'una unitat de transició a adults o l'adequació de les instal·lacions hospitalàries.

Però sobretot augmentar el nombre de places que a Espanya acumulen unes ràtios d'uns 1.200 pacients per professional quan el més «adequat» serien 1.000, assenyala el doctor Ruiz Canela.