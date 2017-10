El Pla de l'Estany afirma que ja fa cas de la Sindicatura

El president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Jordi Xargay, va assegurar que estan «molt tranquils» després que la Sindicatura de Comptes de Catalunya detectés deficiències en la gestió comptable d'aquest ens i ho recollís d'aquesta manera en un informe. Xargay va afirmar que el que fa la sindicatura és fer un seguit de recomanacions després de fer «comprovacions rutinàries» a l'ens i va assegurar que la majoria d'elles ja s'estan complint.

D'altra banda, també va recordar que han presentat al·legacions i que encara no s'han respost. «Quan rebem la resposta, ho contrastarem amb el que estem fent i si cal canviar alguna cosa, ho canviarem», va dir.

L'informe que es va donar a conèixer aquest dilluns passat se centra en l'exercici de 2013 i consta de 54 pàgines, incloent els annexos. L'ens fiscalitzador li recomana més control i seguiment de les despeses que li permeti calcular millor les desviacions financeres i revisar els subministraments amb contractes menors per trobar un millor procediment de licitació quan es renovin per més d'un any. També es recomana regular les retribucions complementàries de productivitat del personal «d'acord amb criteris objectius i mesurables».

Necessitat d'un inventari

D'altra banda, s'adverteix que caldria disposar d'un inventari de béns i drets, d'una relació de llocs de treball més completa o que formalitzés un nou conveni de condicions laborals del personal que va incorporar fa quatre anys provinent del Centre Ocupacional i Especial de Treball i del Consorci de Benestar Social del Pla de l'Estany.

Sobre el conveni de condicions laborals, Jordi Xargay va afirmar que és un tema més complex però que s'hi està treballant per seguir avançant. Així mateix, va assegurar que bona part dels aspectes de comptabilitat recollits en l'informe ja s'estan complint.

El president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany va emmarcar el document de l'ens fiscalitzador a un «seguiment rutinari», el mateix que es fa a la resta d'administracions, on s'inclouen recomanacions semblants. «Estem d'allò més tranquils de la feina que s'està fent», va afegir, si bé també va aprofitar per admetre que estan disposats a incorporar canvis un cop els responguin les al·legacions que van presentar el juliol passat.