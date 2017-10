Ple extraordinari a Celrà per demanar al Parlament que declari la independència de Catalunya

L'Ajuntament de Celrà (Gironès) ha convocat un ple extraordinari aquest dijous per demanar al Parlament que "defensi el resultat del referèndum" i que declari la independència de Catalunya. El consistori, governat per la CUP, ho aprovarà en una moció que també declara persones 'non grates' el delegat de l'Estat Enric Millo, els policies espanyols i els guàrdies civils. El text també assegura que l'1-O "passarà a la història" per la "vergonya" d'un Estat que va exercir "una violència injustificada i desmesurada davant uns ciutadans absolutament indefensos". La moció dona suport als ferits i reconeix explícitament "la valentia i el comportament cívic i pacífic" dels més de 2 milions de catalans que diumenge es van expressar a les urnes tot i "l'estat de terror" que va voler imposar Madrid. Per últim, el redactat també demana "la mediació i el suport de les institucions europees i la comunitat internacional" en el conflicte.

Celrà reclama la Declaració Unilateral d'Independència (DUI). L'Ajuntament del municipi, on la CUP té majoria absoluta, ha convocat un ple extraordinari aquest vespre on s'aprovarà una moció que condemna les càrregues de l'1-O, declara persones 'non grates' els cossos policials i representants de l'Estat i demana al Parlament que "defensi el resultat del referèndum i, en conseqüència, declari la República Catalana Independent".

L'escrit de la moció comença recordant que aquest 1-O "passarà a la història de Catalunya" per la "vergonya" d'un Estat que ha exercit "una violència injustificada i desmesurada" davant "uns ciutadans absolutament indefensos" que només volien votar pacíficament. El text ja condemna, d'entrada, de manera "enèrgica, clara i alta" les càrregues policials contra col·legis electorals, "emparades" pel govern espanyol i el rei Felip VI.

La moció dona "tot el suport" als ferits –més de 900, quatre d'ells ingressats- i exigeix la retirada "immediata" de tots els policies espanyols i guàrdies civils "enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar". Arran de la violència viscuda l'1-O, l'Ajuntament acorda declarar els dos cossos 'non grats' al municipi i reclama que l'Estat "assumeixi tots els danys personals i materials conseqüència d'aquesta repressió".



Enric Millo, dimissió

L'escrit demana també la dimissió del delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, i també el declara persona 'non grata' al poble. Celrà el considera "un dels principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols a molts col·legis electorals".

En contraposició, la moció reconeix "l'actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic dels més de dos milions de persones que es van expressar a les urnes, tot i l'estat de terror que va voler imposar l'Estat espanyol, i a qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat dins d'urnes requisades".

L'apel·lació directa al Parlament de Catalunya arriba al final del text. Després de demanar la mediació d'Europa i la comunitat internacional al conflicte, l'Ajuntament de Celrà demana a la Cambra catalana que "defensi el resultat del referèndum de l'1-O i, en conseqüència, declari la República Catalana independent". La moció conclou subratllant que els municipis i càrrecs electes del país "estaran al costat d'allò que decideixin les institucions catalanes, el Govern i el Parlament".

El ple de l'Ajuntament de Celrà el formen tretze regidors. La CUP governa amb majoria absoluta d'ençà de les darreres municipals, amb set regidors. La resta es reparteixen entre ICelrà-ERC (que en té quatre) i CiU (que té els dos restants).