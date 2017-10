La Policia Nacional suspèn el servei de proximitat per renovar el DNI

La Policia Nacional ha suspès provisionalment el servei de proximitat que ofereix des de fa anys a Catalunya per renovar el DNI als veïns de localitats allunyades de les seves oficines, com a mesura de precaució per la tensió generada per la situació política que s'està vivint des de fa unes setmanes.

Segons han informat fonts policials d'aquest cos de seguretat estatal, el servei, que des de fa anys s'oferia diàriament, ha estat suspès com a mesura de precaució, ja que els equips, que es desplacen especialment en l'àmbit rural, estan integrats per personal administratiu i van acompanyats únicament per un agent de la Policia Nacional.

En alguns casos, el personal administratiu ho fa sense la presència de cap agent, utilitzant igualment el cotxe, que porta per fora la identificació del cos. «Aquesta decisió s'ha posat com a mesura preventiva per tal d'evitar cap tipus d'escàndol» asseguren les fonts, explicant també que no tenen massa clar «quan es podrà tornar a restaurar».



Els casos especials

Aquest servei, en el qual estan integrats diversos equips a escala provincial i comarcal a Catalunya, s'oferia d'acord amb els ajuntaments per tal de facilitar els tràmits administratius per renovar el DNI a les persones que viuen a localitats allunyades de les oficines de la Policia Nacional per portar a terme aquest procés.

Segons les fonts, malgrat suspendre's el servei rural de proximitat, es mantindrà actiu el que s'ofereix a les persones malaltes que estan a casa o en hospitals, així com els presos a les presons. «Els ajuntaments son els encarregats de coordinar les demandes, i a partir d'allà s'estudiaran tots els casos que es vagin rebent. Els que siguin molt necessaris i sigui evident la seva impossibilitat de desplaçament no es quedaran sense servei» han assegurat.



Manca d'efectius

El servei de proximitat ja feia uns mesos que no estava actiu a les comarques gironines, concretament des de l'inici d'aquest estiu. El motiu era la falta de personal, insuficient per poder aportar un desplegament complet sense deixar els serveis més centrals, situats a les ciutats més grans, amb els efectius necessaris. A les comarques gironines hi ha més de 200 municipis i la Policia Nacional ja havia dit a principis d'aquest any que no podia desplaçar-se a tots.

Un dels motius principals per aquest augment de feina és que cada vegada hi ha més demanda del document d'identitat. Els motius principals són l'avançament en l'edat d'emissió, les nacionalitzacions i l'augment dels desplaçaments dels ciutadans a països de la comunitat europea. Pel que fa a l'edat, fa un temps la necessitat de disposar de DNI no era obligatòria fins als 14 anys. Ara, en canvi, els pares porten els nens a fer-se el DNI amb pocs anys, perquè a l'escola els el demanen per poder anar a fer viatges.

Respecte a les nacionalitzacions, en els darrers temps cada vegada hi ha més persones que obtenen la nacionalitat espanyola i un dels primers tràmits que es plantegen és l'obtenció immediata del document. Un altre dels motius que ha catapultat la demanada és que cada vegada és més freqüent que persones amb voluntat de viatjar per Europa vagin a la comissaria a posar el DNI al dia per evitar preocupacions.