Reprenen les obres de Besalú afectades per restes arqueològiques

Els treballs arqueològics a l'illa de can Cambó i can Tronc de Besalú estan acabats i, en conseqüència, les obres per a una nova plaça entren a la recta final. La regidora d'Hisenda, Fina Surina (PDeCAT), ahir va explicar que a mitjans juny l'empresa constructora hi va descobrir dos esquelets i l'estructura d'un molí.

El descobriment va activar una recerca arqueològica que va aturar les obres d'urbanització. L'inici de les obres va tenir lloc a inicis d'agost del 2016, per la qual cosa ja fa més d'un any que duren.

La primera acció va ser l'enderroc d'una sala de ball i teatre que havia funcionat a les dècades dels 40 i els 50. L'espai era conegut com a can Lagares. L'obra porta el títol de Projecte per a la millora i urbanització del pati d'illa de can Cambó-cal Tronc. Està valorat en uns 70.000 ?. Té una subvenció de 27.976 euros de la Diputació de Girona per al 2016 i forma part del Pla de Barris de la Generalitat, el qual aporta uns 30.000 ?.

Ara, segons Surina, els treballs arqueològics estan acabats i l'empresa començarà ben aviat la pavimentació de l'espai.

Ha explicat que des de fa dies, els treballs s'han centrat en l'adequació dels edificis públics que donen per darrere a la nova plaça. Ha explicat que a l'espai cultural de can Tronc hi acaben una sortida d'emergència que donarà al carrer Ganganell.

La porta d'emergències forma part d'un conjunt d'accions per millorar la seguretat de l'espai. Pel que fa als edificis de can Cambó, can Tronc, l'Ajuntament, l'Oficina de Seguretat, el local per a emprenedors, segons ha explicat Surina, hi faran portes normals que suposaran una doble entrada als edificis.

Les cases dels carrers Major i Ganganell també es trobaran amb una sortida per darrere, la qual ha de servir per millorar la qualitat de vida dels habitants.

Surina ha prevists la posada en servei de la nova plaça per a principis del 2018. Ha explicat que l'Ajuntament estudia fer una consulta popular per posar nom a la plaça.



Graderia de can Tronc

La regidora, Fina Surina (PDeCAT), ha explicat que la fi de les obres de millora del centre cultural de can Tronc (a la nova plaça) estan gairebé acabades.

Ha explicat que han posat un teló contra incendis a l'escenari i d'altres equipaments de seguretat. Això no obstant, el principal serà la nova graderia retràctil, valorada en uns 100.000 ?. De butaques còmodes amb posició escalonada, tindrà capacitat per a 180 persones assegudes en una vintena de fileres. L'Ajuntament ha començat un cicle de cinema a la sala de can Tronc. La darrera sessió va aplegar 40 persones, assegudes en cadires plegables.