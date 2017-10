Les urgències del Baix Empordà atenen més de 58.000 persones a l'estiu

Els serveis d'urgències dels centres de salut del Baix Empordà van atendre durant l'estiu més de 58.000 persones. La xifra de persones que van passar pel servei d'Urgències de l'hospital de Palamós i l'atenció primària de la comarca entre els mesos de juny, juliol i agost representa un augment respecte als dos darrers anys, quan es van atendre 56.736 i 56.909 persones, respectivament.

Segons les dades dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE), l'hospital de Palamós ha rebut un total de 20.423 visites a urgències, que suposa el 35% de les urgències ateses a tots els centres que gestiona l'entitat. Tot i que són dades lleugerament superiors als dos darrers anys, són pràcticament iguals al 2015, amb tan sols 121 visites més.

Des del SSIBE destaquen la tendència a l'alça dels mesos de juny i juliol en els darrers anys, segurament a causa que el turisme ja no es concentra tant al mes d'agost, sinó al llarg de tot l'estiu.

Per fer front a aquest increment de la demanda en la temporada d'estiu, tant l'hospital com l'atenció primària es dota de reforços de professionals per donar-hi resposta i es va iniciar una campanya informativa sobre els centres assistencials del Baix Empordà amb els horaris d'atenció continuada per tal d'evitar situacions de concentració de pacients a urgències de l'hospital de Palamós.

Les visites a l'hospital solen presentar situacions de grau 1, 2 i 3, que són les més greus. En el global anual, aquesta tendència també va en augment, amb el 7,6% més. En canvi, els nivells 4 i 5, que no són una urgència o de poca gravetat decreixen, els tres mesos d'estiu i també en l'acumulat respecte al 2016 (-5,2%).

Pel que fa als temps d'espera mitjà, des que es realitza el triatge fins que s'és visitat a urgències, per als nivells 4 i 5 –de menys gravetat– se situa als 63 minuts, idèntica xifra que el 2015. Millora, però, el temps d'espera per a pacients que han realitzat ingrés hospitalari, gràcies al fet de disposar de més llits hospitalaris.

Als centres de les altres àrees bàsiques de salut s'han registrat gairebé 40.000 visites -concretament, 39.140-, fet que suposa un augment de més de 1.300 persones respecte al 2015, quan van ser 36.891, i que suposa un augment del 3%.

La tendència, però, no és igual a tots els centres. Palafrugell és qui més visites a urgències rep amb 13.964 visites, un 8% més respecte al 2016.

On un creixement més alt es produeix és al consultori de l'Estartit, que aquest març estrenava noves instal·lacions.L'activitat a les urgències del consultori estartidenc creix un 28% respecte a l'any passat i passa de 2.384 a 3.058 visites durant el període estival. Aquest augment, però, fa decréixer les visites al CAP de la Bisbal d'Empordà en un 13%, on han acudit 6.011 persones, gairebé 1.000 menys que el 2016.

Els ambulatoris de Palamós i Torroella de Montgrí presenten dades similars als estius anteriors amb 4.740 i 7.613 visites a urgències, igual que el consultori de Sant Antoni de Calonge, que enguany es manté amb 2.754 persones ateses.