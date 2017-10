Uns 200 especialistes del funcionament del sistema nerviós es reuneixen a Girona

Més de 200 especialistes en el funcionament del sistema nerviós es reuneixen fins avui a Girona en la cinquanta-cinquena Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurofisiologia Clínica que se celebra al Palau de Congressos.

La neurofisiologia clínica és una especialitat dedicada a l'estudi de la fisiologia del sistema nerviós central i perifèric, tant normal com patològica. Mitjançant proves diagnòstiques, els especialistes d'aquesta disciplina analitzen l'activitat cerebral, les privacions del son o la recepció d'estímuls visuals o auditius, per exemple; una informació valuosa per a l'assistència del pacient.

«La neurologia és una especialitat clínica: els neuròlegs visiten els pacients, els diagnostiquen, els segueixen i tracten. Les nostres exploracions els aporten el coneixement per saber com està funcionant cadascuna de les fibres del sistema nerviós central i perifèric», explica la doctora Maruja Ferrándiz, cap del servei de Neurofisiologia Clínica de l'hospital doctor Josep Trueta de Girona, que és l'amfitrió de la trobada anual de la Societat Espanyola.

Integrat per tres facultatives, tres professionals d'infermeria i una d'administració, l'equip del Trueta s'encarrega de les exploracions diagnòstiques que permeten diagnosticar l'epilèpsia, observar les vies de sensibilitat o estudiar la part motora de la medul·la, explica la doctora Lara Martín, també del centre sanitari de referència a les comarques gironines.

A més, també s'encarreguen de monitorar al quiròfan els pacients amb patologies que impliquen un risc pel sistema nerviós, com els tumors cerebrals o de medul·la o les deformacions. «La mostra monitorització dona seguretat al cirurgià», explica Martín.

I és que des de la neurofisiologia clínica s'aborda un ampli ventall de pacients, com els afectats de tumors cerebrals, esclerosi múltiple o traumatismes craneoencefàlics, detalla la doctora Neus González, també de l'hospital Josep Trueta. En alguns centres, però no és el cas de Girona, els neurofisiòlegs també s'encarreguen de l'estudi del son i del sistema circadià, el rellotge del cos que es veu alterat pel jet lag o les feines nocturnes.

En la reunió que se celebra aquests dies a Girona, els professionals intercanviaran experiències i coneixements sobre l'especialitat.

El doctor Antonio Garcia, president de la Societat Espanyola de Neurofisiologia Clínica, destaca que s'ha gestat un «programa científic molt atractiu que cobreix totes les àrees de l'especialitat, que cada cop són més nombroses i més complexes». «El comitè ha volgut enfocar-ho a les postures més vanguardistes i buscar les darrers avenços de la medicina per millorar la qualitat assistencial, la seguretat i l'eficiència», indica i afegeix que hi ha els millors especialistes espanyols i europeus en aquest camp.