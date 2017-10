Arrestat a Navarra un home buscat a Girona per delictes sexuals

Agents de la Policia Foral de Navarra han detingut a Tudela un veí de la població com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors. Es dóna el cas que J.M.F compta amb un llarg historial sobre delictes sexuals i en el moment del seu arrest tenia en vigor una requisitòria de recerca i detenció per no haver-se personat emesa pel Jutjat penal número 4 de Girona per uns fets de tipologia delictiva sexual.

Els fets de Navarra es van descobrir després que els pares de dues nenes de 13 i 14 anys denunciessin el cas a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Policia Foral de Navarra, que el presumpte autor es va acostar al parc on es trobaven. I va proposar a la més gran pagar-li 300 euros a canvi de relacions sexuals. Com que s'hi va negar, també li va proposar a l'altra menor. I a més, els va dir que no era el primer cop que tenia relacions sexuals amb nenes de la seva edat.

Totes dues nenes van negar-s'hi i quan fugia, van fer fotos amb el mòbil i van alertar el 112. A l'home se'l va veure posteriorment en altres parcs infantils. Durant la interposició de la denúncia, les nenes van reconèixer l'home a través de fotografies. El van arrestar i el jutge va dictar una mesura que li impedeix viure a Tudela.