El Clúster Èxit amplia la formació laboral a col·lectius amb dificultats especials

Un total de 64 persones amb dificultats especials s'han format en el darrer any a través dels cursos impulsats pel projecte «Punt de Formació Incorpora» de Clúster Èxit, a través del programa Incorpora de l'Obra Social la Caixa. La xifra suposa un increment respecte a l'any passat, quan es van formar 45 persones.

El projecte «Punt de Formació Incorpora» és una iniciativa pionera de formació adaptada als col·lectius amb dificultats especials que permet una formació qualificada i capacitada per a la millora de l'ocupabilitat i per al desenvolupament d'una activitat laboral. El Punt de Formació vol ser una peça fonamental que ajudi a consolidar a persones en risc d'exclusió social i dificultats especials (trastorn mental sever i discapacitat intel·lectual) en els llocs de treball i garanteixi una rendibilitat de les persones inserides.

En el darrer any, s'han desenvolupat quatre àmbits de formació: Operacions bàsiques d'hostaleria, Auxiliar de comerç, Mosso de magatzem i Operari carni. Els cursos han estat impartits per tres entitats del Clúster Èxit: Fundació Ramon Noguera, Fundació Drissa i Fundació Astrid-21, respectivament.

Dels 64 alumnes, 44 han fet pràctiques laborals i, d'aquests, 20 s'han inserit laboralment. Els alumnes han estat homes i dones d'entre 18 i 56 anys i amb un grau de discapacitat que oscil·la entre el 33 i el 65% fins arribar, en alguns casos, a graus de més d'un 65% de discapacitat.

La presidenta de l'associació Clúster Èxit Girona, Núria Martínez, fa un balanç positiu d'aquest segon any d'experiència i destaca que «el programa Incorpora i l'experiència que tenen les entitats socials del Clúster ens permeten consolidar un projecte pioner de formació per a col·lectius amb dificultats per accedir al món laboral que és molt ben valorat».