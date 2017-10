Medinyà suspèn els actes de la Festa Major pel «moment d´incertesa» del país després de l´1-O

Les repressions policials de l´1 d´octubre, l´aturada general de dimarts i les rodes dels cotxes punxades a la matinada del dimecres han obligat al poble de Medinyà a suspendre els actes de la Festa Major que s´havia de celebrar aquest cap de setmana. «Els ànims no estan per celebrar res», apuntava ahir la presidenta de la comissió gestora de Medinyà, Montse Garcia.

L´ajuntament del municipi juntament amb els voluntaris i les diferents entitats que organitzen la Festa Major han decidit ajornar els actes pels «moments d´incertesa que està vivint el país». Decisió que els veïns han rebut amb «sorpresa», segons explicava Garcia, però «comprenen» els motius de la decisió. «La Festa Major és un moment de trobada i de compartir alegria, i ara no hi ha aquests ànims», destacava la presidenta.

Ja el diumenge passat 1 d´octubre estava previst celebrar la missa solemne de Festa Major i un vermut a l´església. Actes que es van haver de suspendre després que molts membres de la coral i veïns de Medinyà fossin al pavelló esportiu de Sant Julià de Ramis, on la Guàrdia Civil va endur-se les urnes del referèndum català mitjançant la força.

Aquests fets van desencadenar tot un seguit de protestes i l´aturada general del país el dimarts. «La incertesa que no es produeixi una nova mobilització aquest cap de setmana, ens ha empès a suspendre els actes de la festa», apuntava Garcia.

El poble, a més, es va despertar el dimecres el matí amb diversos cotxes que tenien les rodes punxades. Concretament van ser un total de 13 vehicles que es trobaven estacionats al carrer Doctor Fleming.

Tots aquests fets han portat a la no celebració de la Festa Major. Tot i això, la presidenta de la comissió gestora de Medinyà va destacar a Diari de Girona que el poble no es quedarà sense celebració i que aquesta es podria traslladar a finals de novembre, per Sant Sadurní, patró del poble. «Intentarem compensar-ho i celebra la festa més endavant», apuntava.