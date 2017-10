Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Una trobada per a bruixes d´arreu del món - Sant Joan les Fonts

El moment més màgic de tot l´any s´esdevé el primer cap de setmana d´octubre. Durant un cap de setmana Sant Joan les Fonts acull la fira internacional de bruixeria. Una fira familiar, per a tots els públics, amb infinitat de propostes per a tothom. Mercat esotèric, tallers de dansa, música, activitats infantils, espectacles, xerrades, demostracions, vol d´escombra, cercavila embruixada, tren de les bruixes,? i molt més al Clot de l´Infern i al castell de Juvinyà. La Fira Internacional de Bruixeria se celebra el primer cap de setmana d´octubre i es compon de diferents actes repartits pels espais terra, foc, aire i aigua. Durant el cap de setmana de la fira, el poble es transforma i viu envoltat de bruixes i bruixots que, amb la seva màgia, no deixen ningú indiferent. No ho dubtis i vine a passar un cap de setmana diferent.



Tornen «les dones sàvies» - Girona

Després de l´èxit de la passada temporada, torna a La Planeta Les dones sàvies de Molière, una divertidíssima revisió del clàssic de l´autor francès interpretada per només dos actors masculins. Les dones sàvies neix de la inquietud dels actors Ricard Farré i Enric Cambray per treballar en profunditat una comèdia de tall clàssic.



La Doble Fila (LDF) al Yeah! - Girona

La banda barcelonina La Doble Fila torna al Yeah de Girona per presentar en directe Las Ideas del Siglo (Granja Beat/ Warner Chappell), un EP amb el qual reinventen el seu rock urbà, amb una bona dosi de guitarres elèctriques que els situa de nou en els seus orígens. La vetllada seguirà després del concert amb el dj Adrià Giner.



La cultura de la cervesa - Vidreres

Vidreres celebra divendres i dissabte la V Fira de la Cervesa Artesana. La trobada vol ser un espai per al gran nombre d´amants d´aquests beguda de proximitat i de qualitat. Un punt on conèixer fabricants, marques, orígens d´aquest producte cada cop més extens a casa nostra però també fòrum de difusió i promoció cultural.



El Trio Fortuny - Torroella de Montgrí

Tres dels músics amb més inquietud i singularitat artística de la seva generació s´uneixen per articular un trio de caràcter estable que permeti desenvolupar un treball rigorós d´aproximació a algunes de les obres clau escrites per a una de les formacions de cambra per excel·lència, el trio amb piano.



«Els tres aniversaris» - Palamós

Arriba a Palamós la representació de Els tres aniversaris, una adaptació de l'obra de Rebekka Kricheldorf, amb moltes referències del teatre de Txèkhov. L'obra, una producció de la Sala Trono de Tarragona ens parla d'uns joves que, havent perdut els pares molts anys enrere, són incapaços de redreçar la seva vida.



Fira Medieval Fantàstica «Aloja» - Banyoles

La història i la fantasia es donen la mà en una nova edició de la Fira Aloja de Banyoles, un esdeveniment que al llarg del cap de setmana omplirà la capital del Pla de l´Estany d´activitats diverses com un mercat medieval, espectacles per a tots els públics, animació, música en directe i molta màgia.



La passió turca de Mazoni - Girona

Jaume Pla (Mazoni) estrena aquest dissabte a Girona la seva darrera aventura, un viatge a Istanbul per rodar el documental Navigam: Per primer cop. En aquest projecte, Mazoni interactua amb músics turcs per tal de descobrir una nova dimensió de les seves cançons, i que ara convida a descobrir en directe, amb la Istanbul Street Ensemble.



Les pomes de l´Empordà - L´Armentera

La Fira de la Poma de l'Armentera se celebra el segon diumenge d'octubre. A la fira es poden adquirir, directament dels productors, les diferents varietats de pomes de la zona i productes derivats. També s'organitzen tallers d'oficis artesans, les exposicions d'art i activitats com la demostració i tast d'allioli amb poma.