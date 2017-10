Solidaritat lligada per la lactància materna

La solidaritat que lliga la donació de llet materna i el recorregut que fa aquesta llet des que mares anònimes cedeixen l'aliment fins que arriba als nadons prematurs que hi ha als hospitals catalans són els protagonistes d'una exposició simultània que es pot veure en una dotzena de centres sanitaris catalans, com l'hospital de Palamós o el de la Cerdanya.

Es tracta de la mostra El camí de la llet; de les mares donants als nadons prematurs, un dels actes de la 25a Setmana Mundial de la Lactància que se celebra fins el 8 d'octubre. L'exposició reuneix fotografies de mares donants que voluntàriament s'ofereixen per a ajudar a d'altres mares que per diverses raons no poden alimentar els seus propis fills. Aquests són nounats nascuts prematurament ingressats a les maternitats catalanes que reben l'aliment gràcies a la tasca del Banc de Llet Materna de Catalunya.

L'exposició recull una dotzena de moments íntims de donants, mares que alleten, nadons nasuts abans d'hora i també el procés per tractar la llet al banc, que s'aixopluga sota l'estructura del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

La mostra, que a més de Puigcerdà i Palamós es podrà veure als hospitals de Can Ruti de Badalona, al Clínic, al Sant Joan de Déu de Martorell o a la Seu d'Urgell, ret homenatge a les mares donants, que juguen un paper clau en aquest camí de la llet que, i també als nadons receptors, que poden tirar endavant gràcies a la solidaritat d'aquestes dones.

I és que l'activitat del Banc de Llet Materna de Catalunya ha anat creixent any rere any des de la seva fundació l'any 2011. Només a les comarques gironines, més de 200 infants nascuts prematurament s'han beneficiat de les donacions de 2.500 mares que han fet aportacions al banc.

A tot Catalunya, la xifra de criatures alimentades pel banc supera els 2.000 infants.

La mostra ha estat impulsada pel Banc de Llet Materna, l'aplicació LactApp especialitzada en lactància materna, i les fotògrafes Victòria Peñafiel i Mireia Navarro.

Totes dues, mares i fotògrafes especialitzades en la mater-nitat, són les impulsores de Dits petits, un projecte de voluntariat que fotografia els nadons prematurs ingressats a les UCI neonatals perquè les famílies que ho desitgin puguin guardar un record d'aquests moments tan intensos. Els nadons de les imatges són de famílies que han passat per les maternitats de diversos hospitals de Catalunya.