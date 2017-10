La via verda entre la Garrotxa i el Ripollès començarà el 2018

Les obres de la via verda que ajuntarà la Vall de Bianya amb Sant Joan de les Abadesses començaran en el primer trimestre del 2018 i estaran acabades abans d'acabar el 2018.

Ho va explicar l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué (MES), en el darrer ple del seu poble. Roqué va dir: «Els trams de Ripoll a Campdevànol, de la Vall de Bianya a Sant Joan de les Abadesses i de Banyoles a Girona començaran alhora i en el primer trimestre del 2018». La totalitat del projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes està valorada en uns 5 milions d'euros.

L'alcalde va explicar que ara ja es treballa en el projecte d'adequació dels 1,8 quilòmetres que van des de la carretera de Santigosa fins al pont del Planàs. El pont del Planàs és l'inici de la ruta que acaba a la Vall de Bianya. La via verda travessarà les valls de sant Ponç, del Farro i de Sant Pere, prop de la zona per on passen els túnels de Collabós.

Les obres del tram que ajuntarà la Garrotxa i el Ripollès estan valorades en 1.314.363 eiros. Segons va explicar Roqué, els ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya hi aportaran 222.706 euros en 3 anualitats. La part principal del finançament va a càrrec d'un pla FEDER. Es tracta d'uns fons europeus que reparteixen el finançament en un 50% amb les administracions locals. Aquí hi entra la Diputació de Girona que assumeix un 25% del que correspondria als ajuntaments.

Roqué va recordar que ara s'executa el tram de via verda entre Camprodon i Llanars i que ben aviat començarà el que va de Llanars a Setcases.

Ara la via verda travessa el pla de Bianya fins a l'Hostalnou i la vall de Sant Pere Despuig, on acaba. Es tracta d'un tram mot transitat per ciclistes i caminants en dies festius i caps de setmana.