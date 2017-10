El 86% dels gironins que han trobat feina a través de Càritas tenen contractes temporals

El 85% dels gironins que des del començament d'any han trobat feina a través dels programes laborals de Càritas Diocesana tenen contractes temporals, amb una durada màxima de 3 a 6 mesos, i el 24% són de menys de 30 hores setmanals. Des del gener, l'entitat ha atès 852 persones sense feina i n'ha format 217, de les quals 208 han aconseguit treball.

Els tipus de contractes firmats per aquestes persones posa de manifest una realitat que Càritas denuncia tot aprofitant que, avui, se celebra la Jornada Mundial per al Treball Decent. L'organització assenyala que la majoria de les 208 persones que han trobat feina, 188, tenen contractes temporals i 18, indefinits –el 8%–; 15 usuaris més els han informat que també han trobat feina, però sense especificar el tipus de contracte.

Per sectors professionals, els serveis són on les persones ateses pels programes laborals de Càritas han trobat més feines; seguit de la indústria (el 16%); l'agricultura (el 4%); i la construcció (2%).

A través d'un comunicat, la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, va afirmar que «la feina i la formació són les nostres prioritats per aconseguir que les persones trenquin el cercle de l'exclusió social» i, tal com l'entitat ha denunciat reiteradament, va denunciar que l'atur i la precarietat laboral són «determinants per a la cronificació de la pobresa».