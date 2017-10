Comença la fumigació contra la processionària a la Cerdanya i al Ripollès

El Departament d'Agricultura ha començat la fumigació als boscos de la Cerdanya i del Ripollès per combatre la processionària del pi. Concretament, el tractament aeri contra aquest lepidòpter que danya els pins i origina urticària i reaccions al·lèrgiques se centrarà en municipis com les Llosses, Alp, Das o Urús.

La campanya de tractaments aeris de control va començar fa uns dies i està previst que acabi a finals d'octubre. En funció de les característiques de la zona, els tractaments es fan amb helicòpter (8.000 hectàrees) o amb avió (12.000 hectàrees).

En total, es tractaran 20.000 hectàrees de bosc a Catalunya, una superfície similar a la tractada l'any passat. La Generalitat destinarà 936.750 euros a l'actuació sobre 49 municipis d'una desena de comarques que són les zones més afectades de Catalunya per rebaixar les poblacions d'aquesta plaga que s'ha vist afavorida per la climatologia dels darrers anys.

El producte que s'utilitza és biològic ( Bacillus thuringiensis kurstaki) i compatible amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic, irritant ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. A més, la normativa relativa als tractaments aeris els prohibeix a menys de 100 m de zones habitades.



Un 95% d'efectivitat

Segons un estudi efectuat en base als resultats de la campanya de 2016, l'efectivitat dels tractaments es va situar en un 95,5% i, per tant, el Departament d'Agricultura continua apostant per aquest tipus de control que és ara per ara el més efectiu, segons el Govern català.

L'hivern passat els danys que va produir la processionària van ser molt considerables en diferents indrets de Catalunya. D'acord amb les prospeccions efectuades pels Agents Rurals, de les 725.000 hectàrees de diferents espècies de pins que hi ha a Catalunya, unes 150.000 estaven afectades en diferents graus i més de 21.200, en el grau més elevat.