Concentració a favor del diàleg i convivència a la plaça del Vi de Girona

La plaça del Vi de Girona ha acollit la concentració a favor de la pau i del diàleg. Prop de 200 persones han participat en aquesta mobilització simultània als ajuntaments de les grans ciutats de l'Estat espanyol.

Vestits amb una samarreta blanca, els assistents han cridat consignes a favor del diàleg i la convivència i posteriorment han fet un llarg aplaudiment. Una de les assistents ha dedicat unes paraules per recordar que "només escoltant el dolor dels altres ens entendrem com a persones. Volem pau i convivència per sobre les banderes".

La concentració ha estat convocada principalment a través de les xarxes sota els hashtag #hablamos #parlem, i ha comptat amb la participació de dirigents socialistes com la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Girona Sílvia Paneque, o el dipuat al Congrés Marc Lamuà.