Més de 2.600 ordres de protecció per a dones maltractades en nou anys

Més de 2.600 ordres de protecció aprovades per a dones víctimes de violència masclista a les comarques de Girona durant els darrers nou anys.

Aquestes mesures cautelars de protecció poden ser tant de caràcter penal com civil. Entre les més habituals hi ha l´ordre d´allunyament, la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima, la sortida del domicili familiar i la prohibició de tornar al lloc en què es va cometre l'agressió, entre d´altres.

Pel que fa a les de tipus civil, sovint hi ha la suspensió de la guarda i custòdia dels fills i la suspensió del règim de visites. La demanda de la mesura la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l´adopta o bé la denega en funció de l´estudi cas per cas de maltractament.

Denegacions

Des de l´any 2009, a la demarcació de Girona s´han incoat fins a 6.345 ordres de protecció cap a víctimes de violència de gènere. I d´aquestes se n´han adoptat 2.656 i 3.810 han acabat denegades per decisió judicial.

Cal destacar que el període amb més mesures cautelars adoptades a les comarques de Girona és el 2009, segons dades de la Delegació del Govern espanyol per a la Violència de Gènere. Aquí els jutges van acordar fins a 481 mesures de protecció. En total, les víctimes de maltractaments n´havien demanades 943 i els magistrats competents en van denegar fins a 597.

Si s´analitzen les dades d´aquests darrers nou anys es pot observar com la incoació d´ordres de protecció va a la baixa, ja que passa de les 943 de l´any 2009 a les 535 de l´any passat. El 2016, als jutjats van entrar aquestes peticions i els jutge en van adoptar 231 i en van denegar 295. Enguany, als jutjats gironins ja s´han incoat 115 mesures de protecció i d´aquestes, segons dades de l´últim trimestre se n´han adoptat 47 i denegat 68.

Fins a set homes acusats de maltractament a la seva parella hi ha en aquests moments amb braçalets electrònics que permeten que els Mossos segueixin els agressors i s'eviti que s'apropin a menys de 500 metres de la víctima.

Aquests aparells es van implementar a Espanya per primer cop l'any 2009 i a Girona, el primer cas es va produir l'any 2010.