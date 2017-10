La Molina tindrà un nou aparcament amb 40 places per a autocaravanes

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està ultimant els detalls per a la temporada d'hivern de l'estació d'esquí de la Molina, com un nou aparcament d'autocaravanes amb 40 places, la finalització del desdoblament de pista de Costa Rasa o la millora de les mesures de seguretat a la pista Olímpica.

Pel que fa a la temporada d'hivern que està a punt d'encetar-se la Molina està duent a terme algunes actuacions de millora a les revisions. És el cas de la revisió dels remuntadors, dues pistes amb producció de neu artificial, pista Solei i Els Plans, un nou edifici de producció de neu, que suposa un important augment de la capacitat de producció i l'adquisició de noves màquines trepitjaneu.

Durant aquesta temporada es vol continuar apostant i consolidant la comercialització a través dels sistemes d'e-commerce. De fet, es mantenen les tarifes de la temporada 2016/2017.

La Comissió Assessora de la Molina es va reunir dijous per fer seguiment dels pròxims esdeveniments fixats a l'estació, avaluar la temporada d'estiu i consensuar els passos a seguir en els propers mesos.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, va anunciar durant la reunió als membres de la comissió el calendari d'actes previstos per a la celebració del 75è aniversari de La Molina on hi destaca la Presentació de la Nova Temporada, el 10 de novembre, o la festa del 75è aniversari, la nit de reis.