La Vall d'en Bas millora la seguretat a la Parcel·lària

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha demanat al Servei Català de Trànsit un estudi per a la millora de la seguretat a la carretera de la Parcel·lària. Es tracta d'una carretera amb trams de titularitat municipal i d'altres de la Diputació de Girona que ajunta els pobles de la Vall, veïnats i urbanitzacions. L'estudi ha d'indicar on fan falta senyals de limitació de velocitat i on són necessàries bandes reductores de velocitat.

És una carretera d'àmbit local que suporta el pas de maquinària agrícola, camions i turismes. L'alcalde Lluís Amat, en diverses ocasions i en els mitjans de comunicació, ha demanat una conducció segura als veïns.

Mentre tenen lloc els tràmits per a l'estudi, l'Ajuntament té previst marcar ratlles blanques en 13 quilòmetres de la carretera.

És el tram que ajunta els nuclis de Sant Privat d'en Bas, la Pinya i els Hostalets d'en Bas. La finalitat de la pintada és millorar i facilitar la conducció nocturna i evitar accidents.

Fa uns mesos, va haver-hi veïns que van proposar posar senyals de limitació de velocitat fins a 50 quilòmetres per hora abans d'arribar a la riera de Tinosell per als vehicles provinents d'Olot i també els mateixos senyals abans de can Punxa per als vehicles provinents de les Olletes. Es tracta d'un tram conegut de manera popular com la variant del veïnat Cirera. Els veïns van fer la proposta al portal de reclamacions de la Vall en un Clic.

La carretera de la concentració Parcel·lària és un dels grans reptes de mandat del grup la Vall Plural-ERC al govern del municipi des del 2015. La millora de la carretera ha estat motiu de debat entre l'equip de govern de la Vall Plural i el grup de l'oposició del PDeCAT en diferents plens.



Asfaltatge

En el darrer estiu, l'Ajuntament ha asfaltat 25.250 m2 del tram de carretera que va des del veïnat de les Olletes fins a la Pinya. L'acció forma part d'una inversió de 200.000 ? que ha estat finançada per la Diputació de Girona i el mateix Ajuntament. Es tracta d'un tram molt transitat, perquè condueix a la connexió amb el terme municipal d'Olot, entre la Pinya i el Pla de Dalt. Segons un estudi de la Diputació de Girona, e l tram suporta el pas de 1.500 vehicles diaris.

Abans l'Ajuntament va reparar el pont de can Pascol a la Pinya. Van posar-hi una llosa de formigó armat de 20 centímetres de gruix per tal de poporcionar resistència per poder assumir el trànsit de camions. També van arreglar el tram de 6 quilòmetres entre Sant Privat i Vidrà (Osona). Van reparar el paviment i van millorar el sistema de drenatge. També fan manteniment general de reparació de forats i de cunetes en tot el circuit de connexió entre nuclis.