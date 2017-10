Mínims històrics del cabal del Ter

El riu Ter ha registrat aquest mes d'octubre el seu cabal més baix des de l'any 1985. El motiu principal és l'escassetat de pluges que hi ha hagut durant aquest estiu i el mes de setembre. Malgrat que s'han pogut distingir diverses

puntes verticals, que responen a increments momentanis de cabal arran d'episodis de pluges intenses, un cop passada la precipitació, el cabal va tornar a la normalitat sense haver acumulat prou aigua per nodrir el riu.

Aquest fenomen ha provocat que aquest mes el Ter, al seu pas per la localitat de Ripoll, hagi registrat només 2 m?3;/s, la xifra més baixa en trenta anys. El cabal d'aquest riu respon exclusivament a la pluviometria, ja que en aquesta zona no hi ha cap presa ni cap infraestructura de regulació. Si els rius duen cabals molt baixos, la situació de les rieres és encara pitjor, fins al punt que no hi circula aigua com és el cas del salt del Mir o bé la riera de la Foradada.

Primavera excepcional

Durant aquest any 2017 el gruix de cabal es va concentrar principalment després dels mesos d'hivern. Els valors es van disparar fins a superar els 20 m?3;/s en alguns moments puntuals, com per exemple a finals de febrer i principis d'abril. Els valors van estar molt per sobre de la mitjana establerta, però a partir de mitjan maig van caure a poc a poc

A partir del juny, coincidint amb l'època estival, els valors van baixar en picat, i van passar dels 14 m?3;/s als 6 m?3;/s al juliol i arribar fins a 4 m?3;/s a l'agost. El setembre va ser d'allò més irregular, sense una línia massa clara que va anar variant en funció dels episodis de pluja i tempestes que hi va haver a principi de mes, durant la segona setmana i pocs dies abans de finalitzar el mes. Precisament, tal com va informar el Servei Meteorològic de Catalunya, les comarques de la Garrotxa i el Ripollès van ser les que van comptabilitzar una precipitació acumulada més alta durant el setembre, ja que van igualar o superar els 120 mm en alguns dels casos. Les primeres nevades també van caure durant aquest mateix període

Sobre el volum dels embassaments avui en dia, al global de conques internes es troben al voltant del 56%. El sistema Ter-Llobregat està a més del 58% i Darnius-Boadella se situa a prop del 39%. Són volums lleugerament superiors als registrats durant l'any passat per les mateixes dates però per sota de la mitjana dels darrers 5 anys. Amb aquests volums, les demandes estan garantides per tot el que resta d'any.

A partir d'aquest moment, caldrà veure si durant la tardor i la primavera, que són les estacions on acostuma a ploure de manera més abundant, les precipitacions permeten recarregar els embassaments. En el dia d'avui, la dessalinitzadora del Llobregat està funcionant al 30% (quan habitualment està al 10%) i la de la Tordera per garantir les demandes a l'àmbit del nord del Maresme i sud de la Selva, amb l'objectiu de perllongar les reserves naturals (embassaments i aqüífers), i també s'insta a seguir fent un consum responsable de l'aigua.