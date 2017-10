Un motorista mor en un accident de trànsit a Castelló d'Empúries

Un motorista va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a la carretera C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Des de principis d'any, ja han mort 24 persones a la xarxa viària de les comarques de Girona, vuit de les quals són motoristes.

El sinistre es va produir quan faltaven pocs minuts per a un quart de cinc de la tarda a l'alçada del quilòmetre 39,8 de la C-260, on per causes que encara s'estan investigant el conductor de la moto es va accidentar i, com a conseqüència de l'impacte, va perdre la vida.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La C-260 es va tallar en els dos sentits de la marxa per tal de facilitar les tasques dels serveis d'emergències.