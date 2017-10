Els accidents amb ciclistes implicats se salden amb 60 ferits en set mesos a Girona

A la carretera, els ciclistes són un col·lectiu fràgil. Cada vegada hi ha més bicicletes a la xarxa viària; en paral·lel, també augmenten els accidents. Els set primers mesos de l'any (fins al 25 de juliol) hi ha hagut 58 accidents amb ciclistes implicats. Al llarg de 2016 els accidents amb practicants de l'esport de les dues rodes implicats van ascendir a 97. Des de l'administració s'han posat en marxa campanyes per reduir-ne la sinistralitat i, sobretot, encaminades a conscienciar els conductors que cal actuar amb prudència quan hi ha ciclistes a la carretera.

A Girona, s'han hagut de lamentar enguany dues víctimes mortals, ambdues circulaven per vies urbanes. El primer va ser el 13 de juny a Quart: un ciclista va morir després de caure per un marge durant una prova esportiva als Àngels. Participava a la coronoescalada, va patir una indisposició i va caure per un terraplè i el SEM, malgrat intentar-ho, no va poder salvar-li la vida. El segon va ser el 6 de setembre: el jutge de pau de Vidreres va perdre la vida atropellat per un 4x4 quan anava en bicicleta, a Sils. El conductor del tot terreny, de 76 anys, va quedar imputat per un presumpte homicidi imprudent greu perquè va agafar la rotonda a la inversa i va acabar topant contra la bicicleta. El ciclista va picar mortalment contra la vorera.

El 2016, a la província de Girona, també hi va haver dos sinistres viaris amb un ciclista implicat que van acabar amb tragèdia. En un, un conductor veí de Roses que estava sota els efectes de les drogues va atropellar mortalment un ciclista. Va ser el 9 d'octubre, avui fa justament un any. La Policia Local de Roses li va imputar un delicte d'homicidi imprudent i un altre contra la seguretat viària per conduir sota efecte de les drogues. La jutgessa va deixar en llibertat el conductor. En aquest cas, la plataforma Mou-te en Bici va demanar exercir l'acusació popular.

L'altre ciclista que va perdre la vida el 2016 a les carreteres de Girona va a ser un jove de 20 anys, que va morir el 17 d'abril a Esponellà en caure i picar contra una jardinera mentre participava en la 8a marxa cicloturista Les Gogues, organitzada pel Club Ciclista Banyoles. Ambdues víctimes mortals van patir els accidents en vies urbanes.

Segons les dades aportades pel conseller d'Interior, Joaquim Forn en una resposta parlamentària, el nombre de ferits en vies interurbanes a Girona durant el 2016 és de 99. D'aquests, 90 ciclistes van resultar ferits lleus i nou de caràcter greu. Les dades d'aquest 2017 –fins al 25 juliol- mostren que la tendència és similar. Dels 60 ferits, n'hi ha 56 de lleus i 4 de greus. Pel que fa a les causes dels accidents de trànsit, s'apunta que en dos dels sinistres registrats enguany hi hauria un excés de velocitat de la bicicleta. Tot i això, en la resposta parlamentària, es destaca que el Servei Català de Trànsit no compta amb accés als atestats policials i que, per tant, no hi ha dades de tots els fets, que estan en poder dels Mossos. Malgrat aquest impediment, en la resposta parlamentària s'apunta que en 18 dels 58 accidents es va produir un error del ciclista; en tres dels casos el causant va ser un turisme i en un cas, un vianant. En canvi, del còmput dels 97 casos de l'any passat en destaca que 24 es van produir per un error del ciclista i que en 21 un turisme va provocar el sinistre. Quatre més van ser provocats per furgonetes. Cal destacar de les dades totals de Catalunya que durant tot l'any passat es van produir 426 sinistres viaris amb ciclistes implicats, dels quals 224 van tenir lloc a la província de Barcelona. El segon lloc d'aquest rànquing,l'ocupa Girona, amb 97 accidents; a Tarragona n'hi va haver 59 i, a Lleida, 46.

Pel que fa a les dades disponibles fins finals del mes de juliol, l'àrea de Barcelona segueix al capdavant, amb 163 accidents, i Girona segueix en segon terme, amb 58. Un aspecte destacat són el nombre de víctimes mortals a Catalunya, ja que només en set mesos n'hi ha hagut sis; en canvi, durant tot el 2016, n'hi va haver quatre. El nombre de ferits lleus d'aquest any es queda en 264, mentre que en l'anterior any va ser 378 en12 mesos. Pel que fa als ferits greus, el 2016 n'hi va haver 67 i enguany, fins al 25 de juliol, 32.