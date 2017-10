Banyoles demana la dimissió dels responsables de la violència de l'1-O

Tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de Banyoles han condemnat de forma unànime la "brutalitat" de l'actuació policial de l'1-O a càrrec d'un estat espanyol "repressor" que va exercir una "dura violència desproporcionada davant una ciutadania absolutament indefensa". En el manifest, que s'ha acordat aquest dilluns, es demana la dimissió dels polítics responsables d'aquella actuació i la retirada "immediata" dels efectius policials de l'estat espanyol destinats a Catalunya per "reprimir" el referèndum i que "encara hi romanen". D'altra banda, també reclamen la mediació d'institucions europees i la comunitat internacional. En el text reivindiquen també l'actitud cívica i pacífica dels ciutadans que van sortir a votar malgrat les amenaces de l'estat alhora que se solidaritzen amb els ferits.

Al comunicat, es diu que el dia 1 d'octubre del 2017 "passarà a la història a Catalunya per la vergonya d´un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada davant d´una ciutadania absolutament indefensa". Però, sobretot, s'afegeix al text, restarà en "els cors i la memòria ciutadana per l´actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d´uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l´estat de setge i por".

En aquest sentit, tots els partits condemnen la violència de l'estat espanyol contra veïns que volien decidir i exercir la democràcia i se solidaritzen amb les prop de 900 persones ferides. També denuncien la "vulneració de drets fonamentals i les imatges d´agressions, repressió sense contemplacions i violència". Reclamen al Ministeri d'Interior que els danys materials provocats pels cossos de seguretat a edificis i espais públics siguin rescabalats. "L´actuació ha estat dictada pel govern de l´Estat, que n´és el responsable últim, i que n´haurà d´assumir les conseqüències", s'afegeix.

D'altra banda, l'Ajuntament de Banyoles se solidaritza amb tots els municipis que van patir la violència policial i molt especialment amb Esponellà, el poble de la comarca del Pla de l'Estany on la Guàrdia Civil va irrompre provocant danys personals (contusions i ferides per caigudes) i materials.

Els partits exigeixen la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l'exercici de violència de l'Estat i la retirada "immediata" dels efectius policials espanyols que van ser destinats a Catalunya per "reprimir el referèndum i que encara hi romanen".

En clau internacional, demanen la mediació i suport de les institucions europees i la comunitat internacional, mentre que en clau de país, subratllen que els càrrecs municipals donaran suport a les decisions de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Finalment reivindiquen la necessitat de preservar la "cohesió social i la convivència cívica i democràtica de la diversitat i la pluralitat, i els valors existents al país".

El comunicat es farà arribarà a l'Associació Catalana de Municipis, l'Associació de Municipis per la Independència i a la delegació del govern espanyol a Catalunya a través de la subdelegació del govern espanyol a Girona.

Els partits amb representació a l'Ajuntament de Banyoles són CiU (governa amb majoria), Junts per Banyoles-Esquerra, CUP i ICV-IdB.