Cinc encaputxats assalten un mas a Vilanna i n'amenacen el propietari

Els Mossos d'Esquadra busquen cinc encaputxats que a la matinada de dissabte a diumenge van assaltar un mas a Vilanna, al terme de Bescanó. Els lladres, que parlaven amb accent sud-americà, van sorprendre el propietari mentre dormia, el van lligar amb brides i el van encanonar amb una pistola. Després, li van exigir que els entregués els diners que suposadament havia fet amb la venda d'una nau. Quan la víctima els va dir que no en tenia, els assaltants el van amenaçar de tallar-li un dit amb unes tisores de grans dimensions. De fet, li van arribar a fer una ferida. Després de regirar la casa, els lladres es van endur 800 euros i el seu telèfon mòbil. Abans de marxar, els assaltants van dur la víctima a la casa on viu el matrimoni que fa de masovers. Els agressors van agafar una escala, van pujar fins a una finestra que es troba a uns 4 metres d'alçada i van trencar un vidre. Un cop a dins, i després de sorprendre el matrimoni, van agredir el masover clavant-li un cop al front. Després, també els van lligar a ell i a la seva dona amb brides.

Els cinc assaltants van fugir emparant-se en la foscor de la nit. Van deixar l'amo del mas tancat al lavabo i els masovers a l'habitació. Abans de fer-se fonedissos, però, van punxar les rodes dels cotxes de les víctimes, per evitar que els poguessin fer servir. Al cap d'una estona, el propietari de Can Bonic es va poder desfer de les brides, va alliberar els masovers i ell mateix va donar l'alerta al 112. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i treballen per localitzar els assaltants. Al jardí del mas, la policia va trobar una escopeta, que els lladres havien agafat de dins la casa, una pota de cabra de grans dimensions i una bossa amb roba i brides al seu interior.



Quart assalt en poc temps

El d'aquest diumenge és el quart robatori violent que comet un grup d'encaputxats en aquesta zona amb tan sols tres mesos de diferència. A principis de juliol, uns lladres van entrar al restaurant L'Estanc Nou d'Estanyol, van amenaçar els propietaris i van endur-se'n joies i uns 7.000 euros en efectiu.

A finals d'aquell mes, un grup de lladres van irrompre a la casa d'un empresari situada al Pla de Trullàs de Vilanna i, a finals d'agost, cinc homes van irrompre a l'habitatge dels amos de la rostisseria La Cresta de Bescanó.