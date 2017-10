Demanen 11 anys de presó per a un acusat d'intentar violar l'exdona i amenaçar-la de mort

El fiscal demana una pena d'11 anys de presó per a un acusat d'intentar violar la seva exdona en un pis de Vic i amenaçar-la de mort. Els fets van tenir lloc el 7 de desembre del 2014. Aleshores, la parella, que havia mantingut una relació de 17 anys, ja en feia dos que s'havia separat. Segons sosté el fiscal, la matinada del dia 7, l'acusat va entrar a l'habitació de la seva exdona i va intentar forçar-la a mantenir relacions sexuals en dues ocasions. Com que ella s'hi va resistir, abans d'anar-se'n l'acusat la va amenaçar amb matar-la si la veia amb un altre home. A més, aquell mateix dia també la va estar trucant dient-li que era "el seu marit" i reiterant les amenaces. Apart de la pena de presó, el fiscal també sol·licita que el processat, que té antecedents per violència domèstica, no es pugui apropar a la seva exdona durant 15 anys. El judici s'havia de celebrar a l'Audiència de Girona, però s'ha suspès perquè ell no s'ha presentat.

L'acusat i la víctima, ambdós de nacionalitat xinesa, van compartir 17 anys de matrimoni i tenen tres fills. El 2012 van separar-se, però a dia d'avui no estan divorciats. Els fets pels quals se'l processa van tenir lloc el 7 de desembre del 2014.

Aquella nit, l'acusat es trobava al domicili on vivia la seva exdona, un pis situat a Vic on ell hi havia arribat el vespre abans. Segons recull l'escrit del fiscal, passada la mitjanit l'acusat va entrar a l'habitació d'ella, amb ànim "libidinós". L'home va estirar-li els llençols i, després, va provar de treure-li la roba interior amb voluntat de mantenir-hi relacions sexuals.

La víctima, però, s'hi va resistir i ell va optar per sortir de l'habitació. De totes maneres, com sosté el fiscal, al cap d'unes dues hores, l'acusat va intentar tornar a violar la seva exdona. En aquella ocasió, va provar d'obrir-li les cames, però ella s'hi va resistir de nou.

Aleshores, l'acusat va decidir marxar. Però abans de sortir de l'habitació, va amenaçar l'exdona dient-li: "Sé que et veus amb altres homes, sóc el teu home; si m'assabento que dorms amb un altre home, et mato". Unes paraules que, segons l'escrit del fiscal, van causar "un gram temor" a la víctima.

Unes hores més tard, cap a les deu del matí, l'acusat va trucar per telèfon a la víctima amb la intenció "d'acoquinar-la" i seguir amb les amenaces. Li va recordar de nou que encara no estaven divorciats, que ell continuava essent el seu marit i que, si sabia que dormia amb un altre home, la mataria. A la tarda, cap a les set, la va tornar a trucar. Aquest cop la va amenaçar dient-li el següent: "Si vens a Vic, et mataré i si et trobo per Girona, et mataré igualment".



11 anys de presó

Pet tot plegat, el fiscal demana al tribunal que condemni l'acusat a 8 anys de presó per un delicte continuat de violació en grau de temptativa i li prohibeixi apropar-se o comunicar-se amb la víctima durant deu anys. També demana que se'l condemni a 3 anys més de presó per un delicte continuat d'amenaces i cinc anys més sense que es pugui aproximar a la dona ni posar-s'hi en contacte.

Es dona el cas que l'acusat té antecedents per violència de gènere. El jutjat penal número 2 de Manresa el va condemnar el 9 de juliol del 2012 per un delicte de lesions i maltractaments en l'àmbit domèstic. Se'l va condemnar a 22 dies de treballs en benefici a la comunitat i se li va prohibir la tinença d'armes durant setze mesos. El jutge també va prohibir-li comunicar-se o acostar-se a la víctima durant un any.

El judici per aquest nou cas s'ha hagut de suspendre perquè l'acusat no s'ha presentat. Ara s'està pendent d'una nova data de judici.