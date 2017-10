"Els vaig dir 'som gent pacífica', i em van donar un cop de porra", és el que explica Lluís Mateu, una de les víctimes de la violència policial que aquest dilluns s'han apropat fins al Col·legi d'Advocats, on alguns lletrats voluntaris han recollit les denúncies que s'incorporaran a les querelles col·lectives per les càrregues policials realitzades per impedir el referèndum de l'1-O. Cops de porra, estrebades i violència contra tot i tothom és la tònica del què van viure molts -com Pau Vicenç, Mireia Ripoll i Martí Angelats- que avui han parlat amb els advocats.

En total, es presentaran tres querelles, que agruparan els casos de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. Els advocats demanen que tots aquells qui van patir la repressió policial ho denunciïn a través seu, ja que es personaran a la causa com a acusació particular. Vestiran les querelles col·lectives amb els informes mèdics, les fotografies, els vídeos i els testimonis que puguin recollir Hem recollit el testimoni d'algunes de les víctimes de la violència policial.