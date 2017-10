En marxa l'última fase del procés de descontaminació de l'escola de Campdevànol

Els treballs de descontaminació dels terrenys de la futura escola Pirineu de Campdevànol finalitzaran en els pròxims dies però caldrà deixar el sòl en condicions per poder-hi aixecar el centre educatiu. El que es fa és retirar totes les terres contaminades per fuel que hi havia al subsol i que s'ha trobat a la capa més profunda tal com indicaven els estudis previs. Aquests terrenys eren propietat de l'empresa Comforsa, que els va cedir a l'Ajuntament. El novembre del 2015, mentre es feien els fonaments del nou edifici, van saltar les alertes amb l'aparició de fuel al subsol. Les terres contaminades es van transportar fins a un centre de tractament d'Hostalets de Pierola (Anoia). Un cop se certifiqui que ja no hi ha contaminació, es posaran parets de formigó a tot el voltant i es reomplirà el solar. Segons l'Ajuntament, tots aquests treballs haurien d'acabar a mitjans d'octubre o principis de novembre si no hi ha imprevistos.



Prospeccions amb georadar

L'Ajuntament de Campdevànol està satisfet de com s'estan fent els treballs de descontaminació dels terrenys de Cal Ribalaigua on es construirà la futura escola Pirineu. Després de diferents estudis i anàlisis amb georadar per detectar la presència de fuel, van començar els treballs de descontaminació a càrrec de Copcisa, la mateixa empresa que s'encarregarà de la construcció de la nova escola. Aquests treballs han permès constatar que el residu es trobava a la capa més profunda abans d'arribar a la roca, entre 4 i 5 metres de profunditat. La resta de sòl ha aparegut net i, si un cop analitzat es descarta que tingui afectació, es tornarà de nou al lloc. L'últim pas consistirà en tractar l'aigua acumulada de la pluja que s'ha bombejat en un pou annex per després evocar-la al clavegueram un cop neta.

Segons els tècnics, els treballs estan anant com estava previst. La zona nord del terreny ja està descontaminada i ara se centren en la zona sud. L'alcalde del poble, Joan Manso, assenyalava que «La contaminació es remunta a diverses dècades». El batlle va dir que no vol fer especulacions sobre l'origen de la contaminació. «El que és segur és que l'anterior propietària dels terrenys era Comforsa», actualment participada per la Generalitat. L'empresa va cedir-los a l'Ajuntament com a compensació de les despeses d'urbanització de la zona. «I per tant, si va ser aquesta, l'anterior o una altra empresa la que ho va contaminar no ho podem manifestar», va afegir.

Preguntat per quan creu que podran reprendre's les obres de la nova escola, l'alcalde va respondre que, si no hi ha imprevistos, les feines per deixar a punt el solar s'allargaran fins a mitjans octubre o inicis de novembre. Només a partir de llavors podran saber quan es podran reprendre les obres i fins quan s'allargaran. En qualsevol cas, els fonaments ja estan fets i el que caldrà serà aixecar la primera i segona planta de la futura escola.

També llavors, se sabrà quin és el cost exacte d'aquests treballs de descontaminació. Segons Manso, «hi ha un compromís de la Generalitat de fer front a la situació; el que és segur és que no és responsabilitat de Campdevànol perquè el terreny s'ha cedit al Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació és titular de l'antiga propietària». Des de l'Ajuntament, van admetre que ha estat un tema molt complex per un poble com Campdevànol però que han optat per evitar qualsevol «espiral de demandes contra tothom» per intentar buscar una solució. En aquest sentit, Manso va agrair la bona disposició del Govern i dels diferents departaments que han hagut d'abordar el tema.