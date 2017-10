Un assessor de l´ONU s´interessa pel projecte de la Fundació Tutelar

Facundo Chávez, assessor en Drets Humans i Discapacitat de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides (ONU) per als Drets Humans, va visitar ahir la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines, per conèixer personalment el treball i les pràctiques reconegudes de l'entitat en la protecció legal i el suport social.

Chávez va mantenir una reunió amb el patronat i l'equip directiu de la fundació per conèixer com treballa l'entitat el suport a la presa de decisions de les persones i la promoció de la vida independent dins la comunitat, segons el nou enfocament de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Després es va trobar amb un grup d'usuaris de la fundació per copsar directament com gestionen les decisions que els afecten amb el suport de la Fundació, que és l'organització tutelar amb major nombre de casos a Catalunya. Actualment té actius 824 càrrecs; 443 de les quals són tuteles, 294 curateles (figura que s'ajusta més a les voluntats i les preferències de les persones), 40 defenses judicials i 26 assistències. També hi ha 17 càrrecs provisionals, dues administracions patrimonials i una dotzena de poders notarials actius.



Atenció a la salut mental

Finalment, a última hora del matí, el director assistencial de Salut Mental de l'Institut d'Assistència Sanitària, Claudi Camps, va presentar-li el model de la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines, centrant-se en el tancament de la llarga estada psiquiàtrica i l'atenció en la comunitat a través de diferents programes i serveis, treballant en xarxa amb la Fundació Tutelar i amb les diferents organitzacions amb les quals es comparteixen processos d'intervenció en l'atenció a la salut mental.