La contaminació atmosfèrica en el camí a l'escola perjudica la memòria de treball

La contaminació atmosfèrica que reben els infants en el seu trajecte a l'escola pot provocar perjudicis en el seu desenvolupament cognitiu. Una recerca d'ISGlobal (Institut de Salut Global Barcelona) ha trobat relació entre l'exposició a partícules contaminants procedents del trànsit i una reducció en la memòria de treball dels escolars.

L'estudi s'ha fet a més de 1.200 nens i nenes d'entre 7 i 10 anys, de 39 escoles de Barcelona que realitzaven el desplaçament al centre a peu. En el transcurs d'un any, es va sotmetre aquests alumnes a diferents tests per avaluar l'evolució de la memòria de treball i de la capacitat d'atenció, mentre que l'exposició a la contaminació atmosfèrica es va calcular a partir d'estimacions sobre la ruta més curta entre el domicili i el centre educatiu.

L'estudi, publicat a Environmental Pollution, està emmarcat en un projecte que ja ha estudiat els efectes del trànsit en l'entorn escolar i per això, en aquest cas, la investigació es va centrar en l'impacte de la contaminació dels infants que van caminant fins al centre educatiu.

L'anàlisi estadística va demostrar que l'exposició a determinades partícules (PM2.5 i carboni negre) està associada a una reducció del creixement de la memòria de treball.

No es van trobar associacions significatives entre cap dels contaminants estudiats ni els efectes en la capacitat d'atenció, ni tampoc els efectes del diòxid de nitrogen. Es dona la circumstància que els nens es van mostrar molt més sensibles a l'efecte de les partícules analitzades que no pas les nenes.

Els responsables de l'estudi asseguren que desplaçar-se a peu o amb bicicleta dins la ciutat presenta més beneficis per a la salut que no pas perjudicis, però creuen que la solució passa per reduir l'ús del vehicle privat per anar a l'escola i crear camins escolars menys contaminats i més segurs.

«Sabem, per altres estudis toxicològics i experimentals, que aquestes exposicions curtes a concentracions extremadament elevades de contaminants poden produir impactes en la salut desproporcionadament alts», va afirmar la investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi, Mar Álvarez-Pedrerol. «Aquests efectes perjudicials poden ser especialment importants en nens, a causa de la seva menor capacitat pulmonar i de la seva major freqüència respiratòria», va afegir la científica.

Aquesta és la primera vegada que s'estudia l'impacte potencial de l'exposició a la contaminació atmosfèrica durant els desplaçaments sobre el desenvolupament cognitiu.