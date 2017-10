Demanen 15 anys de presó per a Manuel Pérez, l'autor del doble crim de Bordils

L'Audiència de Girona celebrarà a partir de la setmana que ve el judici de Manuel Pérez López i Juan Molina Torres, els dos acusats del doble crim de Bordils. El ministeri fiscal demana per al primer quinze anys de presó per un delicte d'assassinat, mentre que l'altre s'enfronta a un any i mig de presó per encobriment.

Demà es durà a terme la tria del jurat popular i a partir de dilluns començarà el judici oral amb la declaració dels dos acusats. Manuel Pérez ha estat fins ara en presó provisional, assessorat pel seu advocat, Carles Monguilod. Pel que fa a Juan Molina, aquest va quedar en llibertat sense fiança amb la mesura cautelar de comparèixer als Jutjats dues vegades al mes.



La droga com a mòbil

Un robatori de marihuana va ser el desencadenant dels fets, els quals van tenir lloc el novembre del 2014 al Mas Pibernat de Bordils. Els dos acusats vivien junts i tenien una plantació de més de 400 plantes. Una nit, uns intrusos van irrompre amb l'objectiu de robar les plantes i es va dur a terme un enfrontament a quatre bandes.

Un dels suposats lladres va rebre un tret i l'altre va ser disparat a l'esquena i rematat amb un tret al cap, per part d'un dels acusats quan intentava fugir. López i Torres van intentar desfer-se dels cadàvers llançant-los al riu Ter, però en no aconseguir-ho, els van abandonar en una furgoneta.



Les dues víctimes

Les dues víctimes eren veïnes dels barris de Vila-Roja i Font de la Pólvora. Formaven part de la mateixa família. Manuel Abenza tenia 29 anys i Miguel Ramírez, 54. El darrer, havia estat condemnat a presó per intentar robar en un banc de la localitat d'Amer.