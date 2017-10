La Diputació condemna les actituds feixistes arran de l´1-O

La Diputació de Girona donarà suport a les decisions que prengui la Generalitat i el Parlament de Catalunya sobre el procés, un compromís que arriba en un dia de màxima expectació per la compareixença aquesta tarda del president Carles Puigdemont on podria declarar la independència de Catalunya. El responsable de l'ens, Pere Vila (PDeCAT), ha denunciat també les actituds feixistes que s'han vist a les manifestacions de Barcelona i València. Ho ha dit durant un ple extraordinari que tenia un sol punt a debatre, com és una moció de denúncia per la "brutalitat" de l'actuació policial de l'1-O.

La moció, presentada per ERC, ha declarat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, persona non grata i s'ha exigit la seva dimissió. Entenen que va ser un dels principals responsables de l'actuació "violenta i desproporcionada" dels cossos policials espanyols durant el referèndum de l'1-O. El text de la moció és similar a la que altres ajuntaments han debatut i aprovat en els últims dies per condemnar la violència. La moció ha obtingut el suport de la resta de forces, PDeCAT, CUP, IdS i fins i tot del PSC.

Aquest últim, però, ha precisat un cop més que el que defensen és un referèndum "legal i acordat". Per la seva banda, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, ha llegit una carta molt dura dirigida a Enric Millo, de qui ha dit ser "el polític gironí més criminal de principis de segle".