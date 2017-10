La Fira del Dibuix d'Olot estrena nou format i proposa més activitats

Setanta dos artistes participaran en la 62a Fira del Dibuix d'Olot. El Patronat de la Fira ha fet una selecció de pintors per tal que el dissabte, dia 14 d'octubre, exposin les seves obres a les voltes de la Plaça Clarà.

D'aquests artistes, 35 són de la Garrotxa, 34 provenen de la resta de Catalunya i 1 de França. L'organització cedeix 2 taules als alumnes de l'Escola d'Art i Disseny d'Olot i 1 als del col·legi Joan XXIII.

El president del Patronat de la Fira del Dibuix, Marian Vayreda, ha explicat que «els artistes que participaran a la Fira han estat seleccionats entre més d'un centenar de propostes». Segons Vayreda, «per primera vegada, els autors han hagut de fer arribar la seva sol·licitud al Patronat que ha escollit els participants».

Les bases de la convocatòria han incorporat aquest nou requisit d'accés per als artistes que aquest dissabte s'instal·laran a les voltes de la plaça Clarà.

La Fira del Dibuix torna a comptar aquest any amb la carpa de davant l'Escola Pia. La novetat d'enguany és que aquest espai queda reservat pel mateix Patronat. Hi duran a terme diferents activitats per donar una visió global i contemporània del dibuix.

La carpa també cobrirà l'activitat Olot Dibuixa. Durant tot el dia, es podrà veure com dibuixa l'il·lustrador de Granada Asis Percales , i seguir la intervenció de Sandy (EUA), en una activitat organitzada per FABER.