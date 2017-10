Una fundació defensa educar l'alumnat per adaptar-se a la crisi ecosocial del món

En temps de crisi ecosocial, hem d'educar a les noves generacions perquè siguin capaços d'adaptar-se als «canvis irreversibles» que està patint el planeta, així com de convertir els més joves en els futurs «líders en sostenibilitat», segons el WorldWatch Institute.

Així es manifesta en «La situació del món el 2017», un informe que aquesta organització publica anualment des de 1984, coeditat en castellà per la Fundació Fuhem i l'editorial Icària, i que aquest any posa el focus en l'educació des d'una perspectiva ecològica i social.

El treball –l'edició en llengua castellana es va presentar la setmana passada–, proposa «reinventar» l'ensenyament, tant elemental com superior, de manera que «les noves generacions siguin resilients»; és a dir, que els joves siguin persones «capaces d'adaptar-se als canvis irreversibles que s'acosten», va explicar l'investigador sènior del WorldWatch Institute i director del projecte, Erik Assadourian.

Assadourian sosté que, a més de preparar els nens i les nenes perquè siguin «futurs supervivents», se'ls ha de convertir en líders en sostenibilitat, ja que «els correspondrà a ells evitar que es produeixin més canvis motivats per la crisi climàtica que els ha tocat viure».

Per a això, l'educació ecosocial proposa una sèrie de principis bàsics, com inspirar un sentit de dependència de la terra, per «reconnectar la infància amb la natura», ensenyar la interdependència, també, amb la comunitat o fomentar la creativitat, «sense abandonar el joc».

Aquest tipus d'ensenyament també suggereix aprofundir en l'aprenentatge, tot transmetent «la capacitat d'aprendre a aprendre»; així com també incentivar un lideratge centrat en la Terra, de manera que s'instrueixi als joves a què «assumeixin un paper actiu com a defensors i organitzadors» i, així, donar lloc a «futurs activistes».



La importància del pati i les aules

El coordinador del projecte educatiu ecosocial, Luis González Reyes, va explicar que, a la pràctica, les escoles de la Fundació Fuhem –entitat privada sense ànim de lucre– incorporen aquesta visió ecosocial en el currículum de la Lomce.

A més del contingut que s'imparteix a les aules, González Reyes va destacar la importància d'educar, també, a través dels entorns d'aprenentatge, com el pati, les aules i el menjador, que «no són neutres», i va explicar que, per aquest motiu, els centres de Fuhem tenen menjadors ecològics, entre altres de les mesures aplicades.