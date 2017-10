La Generalitat declara desert el concurs públic per rescatar l´Eix

La Generalitat de Catalunya ha declarat desert el concurs públic per rescatar l'Eix Transversal. A la licitació per seleccionar una empresa que disseny l'arquitectura financera per rescatar la C-25 només va presentar-s'hi una empresa, Ahorro Corporación Financiera, i no va aportar tota la documentació que es requeria, motiu pel qual la Generalitat va decidir excloure-la del procés, segons va avançar Expansión. Ahir, però, el Depatament d'Economia ja va avançar que no renuncien al projecte per rescatar aquesta via que uneix Cervera i Caldes de Malavella a través de 153 quilòmetres.

L'Eix Transversal (C-25) es va inaugurar l'any 1997 i, deu anys més tard, la Generalitat va acordar fer el desdoblament de la carretera. Aquesta obra es fa finançar mitjançant el sistema del peatge a l'ombra, de manera que l'executiu català paga a l'empresa concessionària, Cedinsa, un cànon anual per cada vehicle que circula per la via.

El contracte, però, establia que quan es complissin deu anys de la concessió –el desembre d'aquest 2017-, la Generalitat podia revertir el contracte pagant un import a l'empresa adjudicatària.

El Govern vol aprofitar aquesta possibilitat, ja que es calcula que el cost del rescat seria de 530 milions d'euros, però aquesta operació, segons fonts de la Generalitat, però suposaria un estalvi d'uns 700 milions d'euros fins l'any 2040, quan venç la concessió.

Fonts del Departament d'Economia han confirmat que, malgrat el concurs públic per rescatar la C-25 s'hagi declarat desert, el projecte tira endavant i serà la mateixa Generalitat qui faci el disseny financer d'aquesta operació.

En aquest sentit, l'executiu català està estudiant diferents vies per poder assumir el cost del rescat. Una d'elles, com ja es va fer públic el passat mes de juny, és la de disposar del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per poder fer front a l'operació.

El Departament d'Economia ha confirmat que aquesta via encara està oberta i estan a l'espera de rebre l'informe del Ministeri d'Hisenda, que encara no s'ha pronunciat al respecte.