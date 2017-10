Investigadors reivindiquen la primera dona programadora a Secundària

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG) s'han proposat acostar el món de la programació i la figura d'Ada Lovelace, la primera programadora de la història, als estudiants de Secundària. Per aquest motiu, prop de 60 estudiants de Secundària de l'institut Carles Vallbona de Granollers i del Col·legi Verge de les Neus de Santa Coloma de Gramenet participen avui en el taller «Ada Lovelace: dissenya el teu propi algoritme per desxifrar la informació que contenen les molècules», a la seu del CRG, a Barcelona.

L'activitat s'emmarca dins del Dia d'Ada Lovelace, una jornada internacional dedicada a la participació de les dones en la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques que té per objectiu donar visibilitat i reconèixer les dones que treballen en l'àmbit científic, així com introduir als nois i noies joves dins d'aquesta dinàmica d'igualtat en el món de la ciència i la tecnologia.



Poques estudiants de ciència

En el darrer estudi de la Comissió Europea sobre igualtat de gènere en la ciència es mostra que només el 21% dels estudiants de doctorat en estudis de computació són noies i aquesta xifra disminueix encara més en l'àmbit laboral, més endavant. «Esperem que aquesta experiència els ofereixi una nova visió de la programació i que el taller serveixi per trencar prejudicis en relació a aquesta eina, i mostri a nois i noies que la igualtat és tan possible com necessària», va dir la professora d'investigació Isabelle Vernos.