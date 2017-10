L'institut d'Arbúcies inicia el curs del cinquantè aniversari

Mig segle d'història és la fita que l'institut Montsoriu, d'Arbúcies, assoleix aquest curs. Fa pocs dies, el 4 d'octubre, el centre va commemorar el 50è aniversari del seu primer dia de classe; encara que el 1967 no es va posar en marxa amb aquest nom, sinó com a «Colegio Libre Adoptado Montsoliu». Per tal de commemorar l'efemèride i, també, la inauguració de la reforma i ampliació de l'institut, l'alumnat va formar un número 50 sobre la seva nova pista esportiva.

I és que aquest curs ha entrat en funcionament la rehabilitació de l'institut Montsoriu, un projecte que ha costat 5,9 milions d'euros. Els treballs han permès fer una remodelació integral de l'edifici antic i ampliar-lo perquè pugui acollir més línies educatives i cicles formatius –com Mecànica, Soldadura, Electricitat i Gestió administrativa–, tal com va informar el Departament d'Ensenyament al setembre. Durant els últims anys, l'institut d'Arbúcies s'ha vist obligat a treballar en barracons.

Tal com recorda el professor del centre Jordi Pujadas a L'Ensenyament en la societat arbucienca (1592-1975), d'editorial El Segle, i a L'Abans, Arbúcies va ser una de les primeres poblacions que no eren capital de comarca en tenir un centre d'ensenyament secundari. Perquè això fos possible, l'Ajuntament va posar els terrenys que l'institut ocupa ara a disposició del Ministeri d'Educació. Tal com explica el docent, el Consistori pagava les despeses relacionades amb el professorat i el material escolar; i va comptar amb avals de veïns per demanar els crèdits necessaris per cobrir la part municipal del cost de la construcció. Per la seva banda, l'alumnat pagava una quota de matrícula i una altra de mensual.

Després d'uns primers anys en espais provisionals, el curs 1971-1972 es va començar a fer classes a l'edifici nou construït al passeig Dr. Carulla. Fins 1972 va estar adscrit a l'institut Jaume Vicens Vives, de Girona, i a partir d'aquell any va passar a dependre del de Blanes. D'acord amb la mateixa ressenya històrica de Pujadas, el 1980 es va convertir en un institut de BUP i impartia cursos de Formació Professinal des de finals de la dècada dels 70. A mitjans dels 90, el Montsoriu va passar a ser un Institut d'Educació Secundària.